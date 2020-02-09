Настю Рыбку с позором выгнали с популярного телепроекта

Об участии эскортницы в реалити-шоу стало известно на прошлой неделе во время презентации в Москве. Создатели программы "Последний герой. Зрители против звезд" рассказали, что Настя Рыбка появится на съемочной площадке внезапно. Они не уточнили, какое именно племя будет представлять модель.
Как оказалось, эскортница присоединилась к одной из команд уже в первом выпуске. Племя звезд одержало победу в испытании и в награду получило возможность пополнить команду новым участником. Однако не все знаменитости обрадовались появлению оскандалившейся модели.
Так, рэп-исполнитель Птаха и хореограф Евгений Папунаишвили заявили, что не собираются общаться с Настей Рыбкой. За девушку заступилась звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская. Однако это не помогло, и эскортнице пришлось спать отдельно от других участников племени.
На следующий день разборки продолжились. Мужчины были обеспокоены тем, что после шоу в Сети могут распространиться слухи об их неверности возлюбленным. Прибывшая на остров Яна Троянова также не смогла разрешить конфликт.
Насте Рыбке предложили присоединиться к племени зрителей. Однако модель отказалась, отметив, что там может сложиться подобная ситуация. В итоге эскортница решила покинуть телепроект "Последний герой. Зрители против звезд" досрочно.
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