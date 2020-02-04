"Можно предохраняться": Гоша Куценко прилюдно зарылся лицом в женское нижнее белье

Актер предложил свой способ защиты от заразной болезни. На съемках третьего сезона сериала "Скорая помощь" Гоша Куценко, одетый в форму фельдшера, снял комичное видео с советом, как защититься от недуга.
По словам режиссера, во всем мире, да и в России наблюдается большой дефицит респираторных масок, так как люди скупили их. Гоша Куценко продемонстрировал, как в домашних условиях сделать себе защитное средство. Для этого ему понадобились женщина и ножницы.
Партнерша Куценко по съемкам якобы сняла с себя лифчик, и актер разрезал его пополам. В результате получились две "чашечки" с лямками, которые можно надевать на лицо. Гоша Куценко с партнершей это и сделали.
"Все! Маска готова. Можно предохраняться, можно целоваться. Коронавирус побежден! Умелые ручки", – цитирует звезду Teleprogramma.pro. Отметим, что ранее в своем "Инстаграм" актер разместил душераздирающее фото китайской пары в масках.
"Китайский доктор прощается с женой перед тем, как отправиться в Ухань для лечения пациентов с коронавирусом. Он как солдат, идущий на фронт в смертельной войне, но на этой войне никто точно не знает о могуществе и коварстве враге! Да поможет Господь Бог отважным докторам!" – подписал снимок Гоша Куценко. Поклонники присоединились к настрою актера, выразив надежду на то, что от страшной болезни вскоре будет найдено лекарство.
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