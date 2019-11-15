Известие о внезапном уходе Куценко шокировало россиян

Гоша Куценко спросили о нашумевшей истории с задолженностями. Артист сообщил, что позвонил в налоговое управление, где его уверили, что все в порядке. "Я тоже сначала испугался. Пообсуждали меня", – цитирует знаменитость Teleprogramma.pro.
Артист добавил, что намерен заниматься сторонними проектами. "Я схожу постепенно с актерской дорожки на продюсерскую трассу", – резюмировал Куценко.
Ранее юрист прокомментировал скандал, в центре которого оказался актер. Гоша, по некоторым данным, отказывается отдавать долги.
Уточняется, что в Сети появилась информация об огромной задолженности Куценко перед налоговой. Якобы актер не платит государству с 2015 года. Тогда от него требовали 693 тысячи рублей. Теперь сумма увеличилась на 493 тысячи – добавился налог на машину.
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