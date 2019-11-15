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Известие о внезапном уходе Куценко шокировало россиян

Гоша Куценк. Фото: www.globallookpress.com
Актер Гоша Куценко удивил поклонников, заявившись на светское мероприятие одетым в спортивном стиле. Кроме того, артист сделал заявление, которое повергло россиян в шок.
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Гоша Куценко спросили о нашумевшей истории с задолженностями. Артист сообщил, что позвонил в налоговое управление, где его уверили, что все в порядке. "Я тоже сначала испугался. Пообсуждали меня", – цитирует знаменитость Teleprogramma.pro

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Актер упомянул и успех второго сезона сериала "Скорая помощь". "Мое достижение, конечно, – "Балканский рубеж". Я думаю, я оставил веху, наследил после себя. Спродюсировал серьезное, большое кино и горжусь этим", – признался он.

Артист добавил, что намерен заниматься сторонними проектами. "Я схожу постепенно с актерской дорожки на продюсерскую трассу", – резюмировал Куценко. 

Ранее юрист прокомментировал скандал, в центре которого оказался актер. Гоша, по некоторым данным, отказывается отдавать долги.

 

Уточняется, что в Сети появилась информация об огромной задолженности Куценко перед налоговой. Якобы актер не платит государству с 2015 года. Тогда от него требовали 693 тысячи рублей. Теперь сумма увеличилась на 493 тысячи – добавился налог на машину.

15 ноября 2019, 09:07
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