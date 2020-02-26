67-летняя Дарья Донцова раздвинула ноги не хуже Анастасии Волочковой

В своем инстаграм-аккаунте знаменитость продемонстрировала, какие упражнения предпочитает выполнять. Дарья Донцова разместила видео своего занятия на тренажере. Она назвала его лучшим для пресса.
Кроме того, писательница поделилась фото, на которых демонстрирует свою растяжку – не хуже, чем у Анастасии Волочковой. По словам автора детективов, 67 лет – это не повод, чтобы превратиться "в кучу, которая не способна сама в ванну залезть".
Поклонники таланта Дарьи Донцовой по достоинству оценили прекрасную физическую форму писательницы. Они пришли в восторг о того, насколько хорошо и бодро выглядит и чувствует себя звезда. Россияне засыпали Дарью Донцову комплиментами.
Напомним, в ноябре прошлого года произошел криминальный эпизод, в котором фигурировали книги писательницы. Так, гражданин Эстонии попытался вывезти около 300 незадекларированных книг из России. Правонарушителя задержали таможенники. У него в багажнике нашли детективы Дарьи Донцовой, книги по философии, учебники и пособие для любителей вязания крючком.
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