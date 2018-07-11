Победившая рак Донцова рассказала о ребенке с ДЦП

Известная писательница, которая в свое время справилась с онкологией на четвертой стадии, последние годы выполняет важную миссию. Дарья Донцова занимается благотворительностью, помогая больным.

Жизнь звезды иронического детектива насыщенна и разнообразна. Активности этой женщины можно позавидовать. Книги, семья, собаки, телевидение… Недавно на канале "Спас" вышла ее программа "Я очень хочу жить", посвященная онкобольным.

Со страшной болезнью Донцова (у писательницы был рак груди. – Прим. ред.) столкнулась лицом к лицу. Поэтому знает, как помочь другим: добрым словом и делом. По сюжету передачи герои делятся опытом и мотивируют таких же, как они, не терять надежду.

Кроме того, Дарья Донцова связана с Марфо-Мариинской обителью милосердия в Москве. В частности, совместно они помогают особенным детям.

"У нас много благотворительных программ. Одна из них – бесплатный детский садик для малышей с ДЦП. Ведь чтобы ребенок с таким диагнозом мог научиться самостоятельно есть, обслуживать себя, разговаривать, требуется очень много усилий и денег. Не всякая семья способна позволить себе логопеда, массажиста, реабилитолога. А в саду обители все бесплатно", – цитирует писательницу StarHit.ru.

Публикация от Дарья Донцова (@dontsova_official) 1 Май 2018 в 1:00 PDT

Но, как у каждого человека, у Донцовой есть недостатки. И знаменитость, не скромничая, в них призналась. "Например, руководить и контролировать… Не переношу грязные туалеты, которые частенько можно встретить в телестудиях. Но зачем ныть? По дороге заезжаю в ресторан, а на съемках не пью воду. Могу полетать на реактивной метле, но недолго", – поделилась писательница.