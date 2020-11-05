Похоронили три раза: инфицированная Донцова вышла на связь

На этой неделе стало известно, что Дарья Донцова заразилась коронавирусом. Во вторник, 3 ноября, писательнице резко стало плохо. Помимо известных симптомов у нее наблюдалось повышенное артериальное давление и учащенный пульс.
Сразу после этого в Сети появилась информация о тяжелом состоянии Донцовой. Чтобы развеять слухи, автор детективов решила успокоить поклонников: записать для них видео и опубликовать в своем инстаграм-аккаунте.
Дарья рассказала, что с ней все хорошо. По словам писательницы, ей помогает восстанавливаться молитва. Донцова, находясь в больнице, читает Псалтырь. Также она увлечена написанием новой книги.
"Не верьте интернету, который меня, между прочим, уже третий раз хоронит", – попросила Дарья.
Отвечая на вопрос об отсутствии активности в "Инстаграм", Донцова объяснила, что ей сложно выходить в прямой эфир или делать публикации. Она пожаловалась на яркий свет в палате, из-за которого ей сложно открывать глава. Впрочем, и без этого было видно, что писательница испытывает сильное недомогание.
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