Похоронили три раза: инфицированная Донцова вышла на связь

68-летняя Дарья Донцова записала видеообращение из больницы. Писательница рассказала о своем самочувствии.

На этой неделе стало известно, что Дарья Донцова заразилась коронавирусом. Во вторник, 3 ноября, писательнице резко стало плохо. Помимо известных симптомов у нее наблюдалось повышенное артериальное давление и учащенный пульс.

Сразу после этого в Сети появилась информация о тяжелом состоянии Донцовой. Чтобы развеять слухи, автор детективов решила успокоить поклонников: записать для них видео и опубликовать в своем инстаграм-аккаунте.

Дарья рассказала, что с ней все хорошо. По словам писательницы, ей помогает восстанавливаться молитва. Донцова, находясь в больнице, читает Псалтырь. Также она увлечена написанием новой книги.

"Не верьте интернету, который меня, между прочим, уже третий раз хоронит", – попросила Дарья.

Отвечая на вопрос об отсутствии активности в "Инстаграм", Донцова объяснила, что ей сложно выходить в прямой эфир или делать публикации. Она пожаловалась на яркий свет в палате, из-за которого ей сложно открывать глава. Впрочем, и без этого было видно, что писательница испытывает сильное недомогание.