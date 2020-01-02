"Страховка трусы передавила": известный артист показал истошно вопящую Бузову

Александр Гудков решил замотивировать поклонников на новые свершения с помощью нового шуточного ролика. Телеведущий нашел кадры с концерта Ольги Бузовой.
На них артистка в буквальном смысле висит под потолком концертного зала. Знаменитость, облаченная в длинное белое платье, громко кричит стоящей внизу толпе фанатов. "Живите здесь и сейчас! Кайфуйте!" – срывая голос, орет Ольга. После артистка начинает восторженно визжать и болтать в воздухе руками и ногами.
Гудков опубликовал ролик с Бузовой в личном "Инстаграм". Он сопроводил его забавной пародией. Александр не стал подвешивать себя к потолку, он изобразил певицу прямо у себя на кухне, во время ужина.
В комментариях пользователи Сети тоже посмеялись над поведением Ольги Бузовой. Упражняясь в остроумии, обыватели просили изгнать из певицы бесов, требовали объяснить, на каком из двух роликов пародия, а на каком неповторимый оригинал, рассуждали о причинах истошного крика вокалистки.
"Всегда знал что Бузова – сатанистка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ощущение, что она служит дьяволу 😂", "Обрежьте стропы, ради всего святого🤦♂🤦♂🤦♂", "Где настоящая Бузова, а где пародия?", "Это отличный тост!", "Наверное страховка трусы передавила нй", "Покойную Панночку из "Вия" напомнило чет", "Экзорцистоооов)))", "Она еще и летает. Ведьма", – отреагировали пользователи Сети на пост с Ольгой Бузовой.
Популярные темы форума
Мерзкие,лживые РОДСТВЕННИКИ !
Невеста, с Новым Годом!
ЁЛКА настоящая или искусственная?
Покойница, вторая страничка.
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
ЯЙЦА
А мне, блин, нравится Отмороженный, а вам? Он похож на фан Томаса.
Что хотите получить на новый год?
МИНЕТ ДЕД МОРОЗ
Отказ от ребенка