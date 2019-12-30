"Дилдо затыкает дырочку": известный певец жестко поиздевался над наивной Бузовой

Поющая телеведущая Ольга Бузова стала жертвой жесткого розыгрыша. Артистка не поняла, что над ней издеваются.

Украинские исполнители Monatik и Надя Дорофеева стали участниками юмористического шоу на "Ютуб" Comment out. Гости проекта боролись за новогодний приз: холодильник, заполненный алкоголем, варениками и замороженными окорочками.

В рамках шоу Дмитрию (так зовут Monatik на самом деле) пришлось разыгрывать Ольгу Бузову по телефону. В беседе с российской знаменитостью артист говорил следующий текст: "Привет, это Дима Monatik. Как дела? Ты классный инфлюенсер, к тебе прислушиваются. У меня просьба. У нас проходит экологическая акция. Можно тебя попросить выложить "Сторис" или пост с призывом: "Не выбрасываете старые дилдо и секс-игрушки вместе с органическим мусором. Они попадают в океан и душат дельфинов". Понимаешь? Дилдо затыкает дырочку дельфинам и они не могут дышать. Сделаешь? Я пришлю в WhatsApp коллаж с дельфином и дилдо".

Когда Monatik дозвонился до Ольги Бузовой, та спокойно его выслушала. Она наивно согласилась выполнить просьбу Дмитрия. Судя по всему, Ольга не поняла, что такое дилдо (фаллоимитатор – прим. ред.), поэтому слова артиста ее не смутили.

"Ты пришли, пожалуйста. Я все посмотрю и, конечно, поддержу. Я тоже за экологию и за дельфинов, и за мир во всем мире", – сказала Ольга Бузова.

Когда поющая телеведущая повесила трубку, все присутствующие в студии покатились со смеху. "Оля, спасибо! Ты прекрасна! Оля, ты такой добрый человек", – кричал Monatik.