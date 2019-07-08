Озорник Куценко сотворил с бутылкой невероятное

Актер показал удивительное умение. Гоша Куценко присоединился к знаменитому челленджу с бутылкой, поняв его по-своему.

Артист поддался так называемому #bottlecapchallange – общему увлечению сбиванием крышек с бутылок. При этом Гоша Куценко сотворил с ней невероятное: он вернул крышку на место.

Ролик актер опубликовал на своей странице в Instagram. Важно и то, как актер это сделал. Гоша Куценко выплюнул крышку, которая попала на горлышко и закрутилась, сообщает Teleprogramma.pro. "Не пытайтесь повторить!) или с первого раза, или на это уйдет вся жизнь", – подписал ролик артист.

"Фокус" оценили уже порядка 200 000 человек. Среди прочих – это коллеги Гоши Куценко по творческому цеху: Анна Хилькевич и Любовь Толкалина, а также телеведущая Лера Кудрявцева. Правда, некоторые посчитали, трюк с бутылкой – это всего лишь умелый монтаж.

Напомним, челлендж запустил казахский боец MMA Карен Пашикян. Его суть в том, что нужно ударом ноги с разворота открутить крышку на бутылке.

Напомним, ранее Гоша Куценко пофлиртовал в Instagram с актрисой Анной Михалковой. Дочь известного режиссера выложила в соцсеть снимок, под которым ее коллега оставил комментарий. "Аня! Я люблю тебя! Выходи! Выходи на улицу! Такси ждет тебя!) едем... ко мне!))) в Кадр!)))", – обратился Гоша Куценко к Михалковой. Анна ответила актеру в том же тоне, игриво: "Гоша, я вышла, где такси?)))".