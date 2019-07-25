Звезда "Дома-2" призналась в любви к унижениям во время секса

Юлия Белая рассказала о своих предпочтениях в интимной сфере. По словам участницы шоу "Дом-2", ей нравится, когда ее возлюбленный Евгений Ромашов ведет себя жестко во время любовных утех.

На канале "Дома-2" в Instagram Юля заявила, что может всю ночь заниматься сексом с избранником и не уставать. Пара поглощена страстью и не стесняется своих самых изощренных фантазий.

Так, по словам звезды шоу "Дом-2", она любит, чтобы во время секса ее унижали. "Например, когда не просто минет, а глубокий, в горло. Либо когда он берет за волосы и очень сильно начинает против моей воли, но в то же время это заводит. Мы, бывает, сидим, и я, не стесняясь, могу погладить его... Ему это очень приятно... То есть у нас страсть постоянная, мы хотим и днем, и ночью", – поделилась Юлия Белая.

Также участница шоу "Дом-2" сообщила, что они с Евгением Ромашовым планируют совместный отпуск. "Мы просто хотим заниматься сексом, проснувшись утром или целый день заниматься сексом, всю ночь", – заявила девушка.

Несмотря на искренность Юлии Белой, многие поклонники шоу "Дом-2" ее откровения не оценили. "Деградация... я не представляю, как по улицам потом ее маме ходить. Не дай Бог такую родить. Я сама беременна. Дочь жду. В лепешку разобьюсь, чтобы воспитать достойного человека и достойную женщину", "Ужас какой, я тебя убила бы, бессовестная", "А потом ноет,что ей не нравится, когда они ссорятся, что Женя в нее плюет. Оказалось, ох как нравится", "Два извращенца! Еще думает, что ее кто-то замуж возьмет...", – раскритиковали звезду шоу "Дом-2" пользователи соцсети.