"Как ты бьешь?": блондинке из "Дома-2" дали леща (видео)

На телестройке произошла очередная драка. Звезда шоу "Дом-2" Евгений Ромашов ударил по лицу свою девушку Юлию Белую.

Мачо шоу "Дом-2" Евгений Ромашов не сдержал эмоций во время разговора со своей девушкой Юлией Белой. Она пыталась объяснить, почему вступила в "тактильный контакт" с другим участником проекта, но у нее это плохо удалось. В какой-то момент Ромашов жестко ударил девушку по лицу, потом потасовка продолжилась в ванне – Юлия начала кидать в своего парня различные предметы гигиены. В ответ она получила еще несколько оплеух. "Мне же больно! Как ты бьешь?" – кричала Белая, пытаясь скрыться от ревнивца.