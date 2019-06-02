Одурачившая миллионы людей Бузова гребет деньги после подставной драки с Собчак
Уже который день на просторах Сети не утихает скандал, образовавшийся вокруг самых узнаваемых представительниц российского шоу-бизнеса. Предметом обсуждений стал последний выпуск YouTube-шоу Ксении Собчак, в котором та заявила, что дизайнер всемирно известного бренда просил ее уговорить Ольгу Бузову не носить вещи его марки.
В ответ на это оскорбленная певица на многомиллионную аудиторию обвинила во всем креативного директора бренда Balenciaga Дэмну Гвасалию. По мнению Бузовой, все указывает на то, что французский дизайнер грузинского происхождения произнес в ее адрес нелицеприятные слова.
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