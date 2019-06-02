"Разжечь костер": Оскорбленной Бузовой дали совет против Собчак
Модный скандал, разгоревшийся после выхода в эфир передачи Ксении Собчак "Инстаграмщицы", в эфире которой она упомянула Ольгу Бузову в весьма неприятном контексте, набирает обороты.
Так, Собчак рассказала, что один из известных дизайнеров попросил ее передать Бузовой, чтобы та не носила его куртку. Сама поющая телеведущая возмутилась до глубины души и ответила, что готова вернуть модную вещь обратно в магазин, при условии, что ей вернут полную стоимость – около 300 тысяч рублей.
Российские дизайнеры вступились за оскорбленную Бузову, а PR-специалисты даже рассказали, как она может воспользоваться ситуацией и заработать на скандале.
Так, генеральный продюсер "Московской недели моды" Артем Кривда считает, что ситуация бредовая, а модные дома не должны диктовать кому-либо условия носки их вещей. "Они ведь не благотворители", – заявил он в беседе с Ura.ru.
В свою очередь эксперт по маркетингу в социальных сетях Артем Ратников предположил, что Собчак не зря упомянула Бузову и спровоцировала скандал – все ради хайпа и привлечения внимания к шоу. А Кривда заявил, что "известный дизайнер", о котором говорила Собчак, скорей всего и не слышал "о русской Оле Бузовой".
Генпродюсер даже дал совет поющей ведущей, как выйти из ситуации победителем. "Чтобы привлечь к себе дополнительное внимание, она может, например, разжечь во дворе дома большой костер и бросить туда все вещи от Balenciaga, раз она все равно собралась их возвращать", – сказал Кривда, добавив, что готов сжечь и две пары своих кроссовок этого бренда стоимостью 60 тысяч рублей каждая.
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