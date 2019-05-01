Мария Порошина не может говорить из-за страшного горя
Заслуженная артистка России ушла из жизни в возрасте 70 лет, передает сайт kino-teatr.ru. Отмечается, что она была последней ученицей легендарного режиссера оперы Бориса Покровского.
Красноярской стало плохо на работе в марте 2019 года. Наталия почувствовала слабость. Артистке вызвали прямо к Большому театру, где она служила с 1976 года.
Мария пока никак не прокомментировала известие. Неудивительно, ведь актрисе сейчас не до общения с прессой.
Ранее Мария Порошину приняли за сестру ее собственной старшей дочери. Снимок звездного семейства бурно обсуждают в Сети.
На фотографии, опубликованной в Instagram, Мария Порошина запечатлена со своей мамой и старшей дочерью. Актриса и ее дочь, 23-летняя Полина Куценко, в одинаковых голубых платьях. Бабушка Полины – Наталия Красноярская – посередине.
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