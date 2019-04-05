Многодетной Порошиной сделали заманчивое предложение
Сразу после рождения ребенка артистка уехала с театром на гастроли. А недавно она приняла предложение сыграть главную роль в сериале "Родители", который повествует о жизни многодетной семьи. Партнером Марии Порошиной по съемочной площадке станет актер Александр Самойлов.
Премьера шоу состоялась еще пять лет назад. Сейчас создатели работают над продолжением истории. Новые серии телезрители смогут увидеть уже этим летом на канале "Супер", передает Пятый канал.
Близкая подруга звезды рассказала, что актриса устроилась на работу, чтобы самостоятельно обеспечивать наследников. Мария Порошина не хочет просить помощи у близких. "Она не может себе позволить не работать: хотя никогда никому не жалуется, но обеспечивает детей сама", – подчеркнула женщина.
Артистка воспитывает пятерых детей. Старшая дочь Полина появилась на свет в браке с актером Гошей Куценко. Второму супругу Илье Древнову звезда родила трех наследниц – Серафиму, Аграфену и Глафиру. Имя отца младшего ребенка, сына Андрея, пока остается неизвестным. Сама Мария Порошина сообщила, что ее новым избранником стал мужчина, который живет за пределами России.
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