Мария Порошина получила неожиданный удар от бывшего мужа
В середине марта Илья Древнов обратился в Тушинский районный суд Москвы с иском к Марии Порошиной. В нем он собирался оспаривать свое отцовство.
"Заявление истцом составлено некорректно, поэтому его возвратили. Он не указал, в отцовстве над какими именно детьми сомневается. У Ильи Юрьевича есть 15 дней, чтобы исправить ошибки", – рассказали в пресс-службе StarHit. В браке с Ильей Древновым Мария Порошина родила трех дочерей. Сейчас Серафиме 13 лет, Аграфене девять, а Глафире всего три года.
Кроме того, в первом браке с актером Гошей Куценко Мария Порошина родила дочь Полину. Ей больше 20 лет, она пошла по пути именитых родителей. К тому же Мария сумела сохранить теплые отношения с Гошей. Говорят, артист даже приезжал к бывшей жене, чтобы урегулировать ее конфликты с Древновым.
Актриса недавно призналась, что брак был непростым – они то расходились, то сходились. В итоге летом 2018 года Порошина все же оформила развод. Пикантности ситуации добавил тот факт, что она была беременна. Однако заявила, что Древнов не является отцом ребенка.
В январе Мария Порошина родила долгожданного сына. Мальчик появился на свет в одном из столичных перинатальных центров, его назвали Андреем. Мария Порошина не говорит, кто его отец, утверждая, что возлюбленный живет за границей, а в России бывает наездами.
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