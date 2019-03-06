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Звезда "Дома-2" легла в постель с первым встречным

Кадр youtube.com
Участница скандального реалити-шоу Юля Белая призналась, что провела ночь с Захаром Саленко практически на следующий день после знакомства. Герои телепроекта "Дом-2" осудили аморальный поступок звезды. 
прочитано 536 раз

В недавнем выпуске Белая призналась, что испытывает сильные чувства к Саленко и хочет начать с ним совместную жизнь. Однако сам Захар не уверен, что готов строить серьезные отношения с женщиной, которую практически не знает. "Мне нужно понять, что ты за человек. Если ты мне нравишься, то я отвечаю тебе взаимностью. Если ты мне не нравишься, я говорю об этом как есть. Я здесь за нос никого водить не хочу", – отметил мужчина.

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Телеведущая напомнила, что Юлия уже успела вступила с ним в интимную связь. "Мне кажется, ты с ним больше, чем заселилась этой ночью. По твоей инициативе, между прочим", – сказала она. Белая отвергла все обвинения и заявила, что мужчина сам позвал ее к себе. "Мне сказали, что Захар меня ждет", – ответила Юлия.

Тогда остальные участники стали смеяться. "Они шутили", – уточнила ведущая. "Это нормальное явление. Я что, с первым встречным легла?" – спросила Белая. "А что, нет?" – обратились к ней остальные герои телепроекта. "Как будто все тут святые сидят!" – добавила Юлия.

Пользователи раскритиковали поведение героини "Дома-2". "Не с первым встречным? Рассмешила", "Позор", "Я в шоке, сколько этой даме лет, а в голове еще ветер", "Когда вы уже поймете, если мальчику нравится девочка и он настроен серьезно, то он никогда в первый же день не потянет ее в постель. Он будет ждать, когда она сама этого захочет", "Ничего другого от нее не ожидали!" – написали комментаторы.

Автор: Полина Крылова6 марта 2019, 14:31
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