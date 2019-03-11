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Шоу-бизнес

Василий Лановой экстренно госпитализирован

Василий Лановой. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитый артист был помещен в одну из ведомственных клиник. Лановой госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие.
прочитано 2160 раз

О госпитализации 85-летнего актера сообщил Telegram-канал 112. О проблемах со здоровьем легенды отечественного кино стало известно в конце февраля. Тогда Театр Вахтангова отменил спектакль, где задействован артист. 

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Сам народный артист сообщил, что проходит плановое медицинское обследование. Лановой опроверг информацию о том, что он экстренно госпитализирован. "О господи, что ж за бред такой? Это давно запланированная акция, давно продуманная, не беспокойтесь, все нормально", – цитирует актера радиостанция "Говорит Москва".

Напомним, в феврале у Василия Ланового произошел конфликт с авиакомпанией "Победа". Известного артиста не пустили на борт из-за разницы в стандартах ручной клади.

Сам Лановой ранее прокомментировал вопиющий инцидент. "Они сказали, что надо платить штраф. Мы говорим, что готовы оплатить, только нам надо обязательно улететь, у нас два концерта", – делился артист. Однако, как рассказал Лановой, сотрудник компании "даже разговаривать не стал" и не принял деньги. В итоге знаменитый актер опоздал на посадку, ему пришлось покупать билеты на следующий рейс.

Автор: Валерия Нарская11 марта 2019, 18:06
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Лановой сделал "козу" на сцене

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