Украину ждет позорный провал на "Евровидении-2019"

В Незалежной выбирают артиста, который будет представлять страну на "Евровидении-2019". Отбор на вакантное место проводится с помощью народного голосования, которое транслируется по телевидению. Меж тем, многие считают, что проведение такого конкурса – это пустая трата времени и денег, ведь в результате Украина не победит в музыкальном состязании.

Национальный отбор на "Евровидение-2019" близится к завершению. Вот-вот станет известно, кто именно будет представлять страну в Тель-Авиве.

Накануне финала один из судей конкурса Андрей Данилко, жестко ответил, критикам, которые высказываются против нацотбора. Он отметил, что люди, не разбираясь, просто хотят "поляпать" языком.

Однако член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что организаторам конкурса необходимо прислушаться к мнению простых украинцев. Иначе победителя нацотбора ждет позорный провал на "Евровидении".

"Увы, вынужден согласиться, что национальный отбор на "Евровидение" – это не очень верный выбор. Туда обычно приходит необстрелянная молодежь, по сути, это еще не артисты. Зря, Андрей Данилко не прислушивается к критикам этого формата. Вероятно, Украина снова поймет ошибочность отборов, теперь еще и в Израиле. Певцы в финале украинского нацотбора все оригинальные, а настоящих артистов в нем нет", – отметил эксперт в беседе с "Дни.ру".

Манукян предложил Данилко ознакомиться с российским опытом проведения отбора на "Евровидение". Для нашей страны такие инициативы закончились не очень хорошо.

"В России предпринималось несколько попыток провести отбор, но увы их результаты зачастую были так себе. Зрители голосуют эмоционально, пытаются выбрать необычные номера, новых исполнителей, но в итоге побеждая в отборе все они проваливаются в Европе. Кстати, ярче всего это было продемонстрировано в прошлом году Украиной и певцом Melovin. Жюри вообще его не оценили, а зрители подняли до небес", – продолжил Манукян.

По мнению общественника на музыкальное состязание такого масштаба надо посылать опытных артистов. Именно состоявшаяся звезда может выступить на уровне.

"Если бы как раньше конкурс оценивали только зрители я бы согласился, что надо посылать молодую поросль, победителей различных шоу. Но жюри только молодостью и напором не купишь, там нужен артистизм. Давайте вспомним примеры той же Подольской или Савичевой. Их бросили в бой что называется совершенно необстрелянными и в итоге это заканчивалось полным провалом. Поэтому я до сих пор считаю, что на "Евровидение" должны ездить только состоявшиеся артисты и не важно какого возраста. А вокальные конкурсы – это тема для подготовки будущих артистов. Но должны пройти годы, прежде чем их победители будут достойны представлять страну на "Евровидении", - резюмировал Вадим Манукян.