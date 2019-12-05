Марина Зудина со странным лицом вышла в свет после смерти мужа

На днях в столичном отеле "Метрополь" состоялся роскошный ужин известного ювелирного бренда Mercury. Программу составили в формате шоу "Вечерний Ургант". Кстати, ведущим на мероприятии был как раз Иван Ургант.
Кульминацией вечера стало выступление Веры Брежневой, которая недавно стала официальным представителем бренда. Она вышла с распущенными волосами, в белоснежном брючном костюме. Образ дополнил бриллиантовый гарнитур. После небольшого юмористического интервью артистка исполнила песню "Лучшие друзья девушек – бриллианты".
На мероприятии отметились Виктория Толстоганова и Мария Кожевникова, Надежда и Татьяна Михалковы, Дарья Мороз, Алла Михеева, Анна Пескова, Вадим Верник и другие звезды. Особое внимание репортеры обратили на 54-летнюю вдову Олега Табакова.
Для выхода в свет Марина Зудина выбрала блестящий разноцветный топ без рукавов и черные классические брюки. Актриса была печальна и не улыбалась в камеры, хотя обычно позировала с готовностью.
Издание "7Дней" предположило, что Марина Зудина до сих пор не пришла в себя после смерти Олега Табакова, которого не стало полтора года назад. Комментаторы в Сети назвали лицо вдовы странным и сделали вывод, что это следствие омолаживающих процедур.
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