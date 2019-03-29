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Богомолов рассказал о связи Зудиной и сына Верника

Марина Зудина. Фото: www.globallookpress.com
Страна продолжает увлеченно cмотреть сериал Константина Богомолова "Содержанки". Мир чужих больших денег, за которые можно все и всех купить, кажется манящим и сладким.
прочитано 1800 раз

В этом киносериале, как о ленте говорит режиссер, снялись сплошь звезды: Ксения Собчак, Александр Збруев, Александра Ребенок. А еще – Марина Зудина. Поклонникам интересно, как живет актриса и как находит в себе силы работать после смерти любимого мужа.

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Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

Интересно, что посетить премьеру эротической драмы с участием вдовы Олега Табакова ее сын Павел отказался. "Он вообще блюдет мою нравственность. Не хотел видеть меня обнаженной на экране, – улыбнулась Марина. – Хотя сам часто со мной советуется по поводу ролей, сценариев. Я ему говорю свое мнение, не навязывая, а он делает по-своему". 

"У героини Зудиной двое детей, – рассказал Богомолов. – Один из них – ребенок Верника, но мы это не обсуждаем. Просто в картине снялся младший Верник".

Их экранная связь наверняка понравится зрителям – к актерской игре нет вопросов. Да и режиссерский замысел интересен – Богомолов смог объединить триллер, детектив, мелодраму и эротику. По его словам, многие персонажи списаны с натуры. Достоверности ленте добавляют съемочные локации: никаких павильонов – только реальные квартиры, особняки и рестораны. 

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Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)

Как писали "Дни.ру", героине Марины Зудиной не досталось откровенных сцен. Да и не содержанка она, а дочь влиятельного человека. Однако первое впечатление от сценария у актрисы было негативное. "Признаюсь честно, когда прочитала синопсис, подумала: "Полный бред..." Такое количество персонажей, сюжетных линий – можно просто запутаться!" – пояснила Марина Зудина журналистам.

Автор: Иван Губкин29 марта 2019, 12:28
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53-летняя Зудина презентовала эротический проект

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