Богомолов рассказал о связи Зудиной и сына Верника
В этом киносериале, как о ленте говорит режиссер, снялись сплошь звезды: Ксения Собчак, Александр Збруев, Александра Ребенок. А еще – Марина Зудина. Поклонникам интересно, как живет актриса и как находит в себе силы работать после смерти любимого мужа.
Интересно, что посетить премьеру эротической драмы с участием вдовы Олега Табакова ее сын Павел отказался. "Он вообще блюдет мою нравственность. Не хотел видеть меня обнаженной на экране, – улыбнулась Марина. – Хотя сам часто со мной советуется по поводу ролей, сценариев. Я ему говорю свое мнение, не навязывая, а он делает по-своему".
"У героини Зудиной двое детей, – рассказал Богомолов. – Один из них – ребенок Верника, но мы это не обсуждаем. Просто в картине снялся младший Верник".
Их экранная связь наверняка понравится зрителям – к актерской игре нет вопросов. Да и режиссерский замысел интересен – Богомолов смог объединить триллер, детектив, мелодраму и эротику. По его словам, многие персонажи списаны с натуры. Достоверности ленте добавляют съемочные локации: никаких павильонов – только реальные квартиры, особняки и рестораны.
Как писали "Дни.ру", героине Марины Зудиной не досталось откровенных сцен. Да и не содержанка она, а дочь влиятельного человека. Однако первое впечатление от сценария у актрисы было негативное. "Признаюсь честно, когда прочитала синопсис, подумала: "Полный бред..." Такое количество персонажей, сюжетных линий – можно просто запутаться!" – пояснила Марина Зудина журналистам.
Девочка стала звездой вечера
Неожиданные данные появились в Сети
Делом занимается прокуратура
В прессе появились ее фото топлес
Популярные темы форума
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Почему русские женщины себя не любят?
Овны самый лучший знак зодиака
Любить или быть любимым?
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Не хочу на работу ходить,что делать?
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Помощь гадалки, нужно ли это?
Беременность перед месячными
Ушел к другу и завис на две ночи
Пятые роды.
Посоветуйте хорошее успокоительное
Косметология творит чудеса
Ранняя беременность
Мама моего парня ко мне предвзята
Диета Ксении Бородиной
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
Он дважды в разводе
Кто пишет и читает это <цензура>?
Как быстро похудеть?
Любовь или привычка?
С правилами не ознакомлен
Предложил пожить отдеально
У меня первая беременность
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Минимальный доход для мужчины
Похудение и одежда
Все тратит на машину
Почему люди в России грызутся между собой?