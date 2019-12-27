"Прощайте, родная, любимая": Райкин раздавлен тяжелейшей потерей

По словам Константина Райкина, Галина Волчек была уникальной актрисой, выдающимся постановщиком, мудрым руководителем и глубоко порядочным человеком. В его судьбе Галина Борисовна сыграла важную роль.
Когда-то она приняла Райкина в труппу "Современника", дав шанс реализоваться. Долгое время Волчек опекала и поддерживала молодого актера.
"Была умна, обладала точнейшей интуицией и творческим чутьем. Я считаю ее своей театральной мамкой, близким, родным человеком. Ее режиссерские работы "Обыкновенная история", "На дне", "Двое на качелях" – это сильнейшие театральные впечатления моей юности. Я никогда не забуду эти ее работы, ее человеческое участие в моей жизни, ее мощнейшую харизму настоящего лидера", – написал Райкин на официальном сайте "Сатирикона".
Он отметил, что смерть Галины Волчек – большая потеря для искусства и горе для него лично. "Прощайте, родная, любимая Галина Борисовна..." – резюмировал Константин Райкин.
Напомним, что художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерла от отека головного мозга и легких.
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