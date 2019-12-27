Ахеджакова лишилась дара речи после страшной трагедии

Во вторник, 24 декабря, Галина Волчек была доставлена в Боткинскую больницу с подозрением на воспаление легких. С тех пор каждый день в прессе возникали тревожные сообщения об ухудшении самочувствия 86-летней артистки.
Театральный режиссер скончалась в четверг, 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерла от отека головного мозга и отека легких. Трагическое известие не оставило равнодушными деятелей искусства и политиков. Свои соболезнования выразили Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Владимир Путин и Сергей Собянин.
Журналисты обратились за комментарием к народной артистке Лие Ахеджаковой. Актриса призналась, что пока не готова передать свои чувства и мысли словами. "Я не могу говорить. Я только что узнала. У меня нет сейчас, что сказать", – цитирует ее Teleprogramma.pro.
Напомним, Галина Волчек была художественным руководителем театра "Современник" с 1989 года. Театральный режиссер поставила на сцене более 30 спектаклей. В качестве киноактрисы она снялась в таких фильмах, как "Осенний марафон", "Берегись автомобиля" и "Король Лир".
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