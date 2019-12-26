"Страшно за детей": Филипп Киркоров откровенно о смерти Галины Волчек

Исполнитель выразил благодарность актрисе за ее большое мастерство и за невероятно теплое отношение и любовь к его семье. "Вы навсегда останетесь в сердце... Самые искренние соболезнования Денису... Любим... Скорбим... Плачем...", – написал о смерти Галины Волчек Киркоров в "Инстаграм".
Поклонники певца живо отреагировали на известие. "Филипп, дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни. Так мало талантов у нас осталось (страшно за детей, ведь они будут считать бомондом и "искусством" "бузовых", "богомоловых", "элджеев"). Спасибо, что мы росли на таких людях, как Галина, как вы и многие, кого уже нет или они уже "не в тренде", "Великий человек... Светлая память Галине Борисовне Волчек", "Большая утрата", – высказались россияне.
Отметим, на новость о внезапной кончине актрисы отреагировали и другие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них – Кристина Орбакайте, Николай Басков, Ксения Собчак, Максим Галкин, Иван Ургант и другие.
Напомним, по предварительной информации врачей, Галина Волчек скончалась от отека головного мозга и отека легких. Еще утром 26 декабря у звезды театра и кино начали отказывать внутренние органы. Актрисе было 86 лет.
Галина Волчек запомнится миллионам поклонников ее таланта как один из основателей Московского театра "Современник", бессменным руководителем которого она является с 1989 года. На ее счету – десятки ролей в постановках и кино.
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