"Страшно за детей": Филипп Киркоров откровенно о смерти Галины Волчек

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Актриса Светлана Крючкова умерла на операционном столе
Пресняков и Подольская расстались из-за Николаева
"Под чем она?": еле шевелящая губами Волочкова купила билет в один конец
После известия о параличе Заворотнюк пришла на крестины девочки
77-летняя ведущая Ангелина Вовк рассказала о свадьбе с молодым ухажером
партнеры
Четверг 26 декабря
Лента новостей
22:29
Песков рассказал о новогодних традициях Путина
20:25
Активисты "Волонтерской роты" поздравили москвичей с Новым годом
20:07
Умерла Галина Волчек
19:32
Дед Мороз умер во время раздачи подарков детям из Североморска
19:23
В России исчез важный препарат для детей с раком крови
19:21
"Будет петь": Успенская решила сделать из дочери звезду
18:35
Мужчине из Новгородской области поставили диагноз "беременность"
18:34
Сущий ад: могилу Децла подожгли на Рождество
18:14
Молодую россиянку изрезали за пару тысяч рублей
17:40
"Придумана большая врака": Апина об ЭКО и рождении дочери
17:14
"Мы с ним замутили": Воробей призналась в связи с Майдановым
16:49
Может не выдержать: тяжело больного Порошенко крепко приложили
16:45
Встретившаяся с Шепелевым Орлова два часа не могла встать с кровати
16:26
"Моральное уродство не лечится": близкие в припадке от появления у шеста Заворотнюк
16:25
Россиянам пригрозили "варварским отсасыванием"
16:15
"Люди помогают ему": Апина рассказала о тяжелом положении Моисеева
15:57
У отекшей Галины Волчек стремительно умирает мозг
15:43
Славянский гороскоп на 2020 год
15:41
"Бросить!": Солнцев высказался о разводе с агрессивной женой-пенсионеркой
15:38
"Кормилицей к лавке присосалась": голая Волочкова раскинула ноги в бане
15:38
Из-за незапланированной беременности? Топурия и Деньгов съехались
15:23
"Поняла, что пора": звезда шоу "Уральские пельмени" намекнула на свадьбу
14:41
Сибирь утонула в сугробах (видео)
14:40
"Наколи мне, кольщик, купола": Беркова собралась сделать тату на сосках
14:40
Путин и Зеленский договорились по Донбассу: ДНР и ЛНР ждет мрачное будущее
14:29
"А как же Эрнст?": беременную жену главы Первого застукали в объятиях сексуального красавца
14:28
"Должна висеть на доске позора": Асмус ужаснула своим видом
14:25
В число лучших работодателей России вошли "Росатом", Coca-Cola, СИБУР, "Мегафон" и QBF
14:25
Водитель погиб на месте: поезд сбил легковушку в Башкирии
14:12
Повторение судьбы Заворотнюк? Дано объяснение странной отметине на шее Долиной
14:08
Журналистку "Новой газеты" увезли в неизвестном направлении после обысков
13:58
Беременная Савельева обнажила свое главное достоинство
13:48
Президент России Лукашенко: важное заявление о будущем Батьки
13:46
Отметившаяся в онкоцентре Пелагея выступила с официальным заявлением
13:35
После вести о разводе Пелагею сняли в онкоцентре
13:32
Годовалый ребенок упал со второго этажа в ТЦ
13:24
"Знает подчиняющие волю методики": друг о зомбированной Степаненко дочери Петросяна
13:18
Не маникюрша, а хозяйка салона: Рудковская взорвалась из-за слов Собчак
13:15
Лопес в латексном костюме произвела фурор
13:15
Батрутдинов в ужасе от измены финалистки шоу "План Б"
13:08
У наглого Порошенко отобрали деньги
12:53
В Москве напали на сотрудника Росгвардии
12:46
Лишь бы не драчливый: сын Башарова становится его копией
12:39
"Лицо отвалится": Миддлтон вынесли страшный приговор
12:30
"Уже не могу молчать": разъяренный Петросян набросился на Борисова после шоу
12:29
"Черная метка": назван признак скорого обрушения Крымского моста
12:27
Как правильно заряжать смартфон
12:23
В Подмосковье неизвестные с пистолетом ограбили бизнесмена
12:10
С правилами не знакома и плевать хотела: Бузова устроила бесчинство на дороге
12:00
"Туалет – кровать": беременная Костенко поведала о проблемах
11:56
Эксперты рассказали об опасности денежных купюр
11:48
Вслед за Заворотнюк: после встречи с Зеленским именитая певица оказалась в больнице
11:45
"Заканчивайте уже!": дежурная у эскалатора по громкой связи отчитала Лободу в метро
11:32
"Летаете на уровне "Дома-2": Собчак потерпела оглушительный провал
11:24
Страшная авария под Москвой унесла жизнь человека
11:20
Старый Новый год с Денисом Мацуевым
11:19
Украинский гость закатил истерику в прямом эфире (видео)
11:18
"Это ее альфонс": Бледанс застукали в компании молодого мачо
11:01
Звезда Instagram ошарашила народ родами в воде (видео)
10:58
Стало известно о помолвке звезды фильма "Сумерки"
10:53
"Я старый, ворчливый, озлобленный": отмечающий 70-летие Боярский заговорил о переменах
10:46
Известный телеведущий сильно растолстел от горя
10:41
Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
10:36
"Сидела дома и плакала": Малышева поделилась своей болью
10:35
На оранжевой ветке московского метро случился сбой из-за падения пассажира на пути
10:28
Популярный блогер устроил Бузовой прилюдную сцену ревности
10:16
В США проболтались о подготовке атаки на Россию
10:11
Мальчик случайно застрелил младшую сестру в Приморье
09:49
"Держите себя в руках": строгий Лазарев возбудил россиян
09:42
Голая и влажная: в Сеть попали эротические фото жены-старушки Гогена Солнцева
09:38
Спортивный Путин довел украинцев до исступления
09:34
Как избежать похмелья 1 января: россиянам дали ценный совет
09:30
В ТРЦ "Европейский" открывается пространство иммерсивного искусства
09:17
"Загитова – персик": Ягудин пришел в восторг от 17-летней фигуристки
09:15
В московском метро женщина устроила поножовщину
09:01
Окрепнувшему рублю предрекли взлет
08:41
Россиян ожидает взлет цен на услуги ЖКХ
08:40
"Вы ее убиваете": Разин обвинил Зеленского в страшном предательстве
08:33
"Настроена очень воинственно": Степаненко и дочь объединились против Петросяна
08:07
Жена Шумахера прервала молчание после скандала
06:43
Устроившего провокацию с языком Лукашенко поймали за руку
04:37
"Запрещенные вещества": Билана предупредили о серьезной опасности
02:19
Брак и ребенок: сделано шокирующее заявление о личной жизни Чеховой
02:01
Порошенко поставил на место выскочку Зеленского
00:14
Детей Кейт Миддлтон впервые взяли на королевскую вылазку
22:02
"Чушь какая-то!": экс-супруга Краско попалась на лжи о беременности
21:53
Украинцы нашли новое применение захваченному Крымскому мосту
21:50
В Мурманской области во время учений погиб военнослужащий
21:36
Умер знаменитый писатель
21:12
На Кемеровском курорте сноубордист подрался с глухарем
21:06
Постыдная тайная мечта Лукашенко стала явной
20:59
Москвичей предупредили о густом тумане
20:25
В Петербурге мужчине прострелили шею из-за неоплаченного проезда на автобусе
20:13
Транжиру Маркл заставили умерить непомерный аппетит
19:39
В Петербурге в результате аварии погибли люди
19:17
Украину подняли на смех из-за "жесткого" ответа Путину
19:08
"Я сама виновата!": обессиленная Асмус сделала признание
18:48
Костенко дала жесткий отпор злопыхателям
18:33
"Не дай Бог!": Петросян отмахнулся от возможного ребенка молодой жены
18:27
Под Москвой у приезжей нашли два килограмма наркотиков
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Пугачева меня подсадила": вскрылась тяжелая зависимость Волчек
Парламентарии России и Украины восстанавливают отношения
Прогнулся перед Путиным: Зеленский пошел на серьезные уступки
Названы главные опасности антироссийской кампании в Белоруссии
"Будет выглядеть не лучшим образом": пластический хирург вынесла вердикт разрезанной груди Леры Кудрявцевой
Звезда "Дома-2" рассказала о беременности
Шоу-бизнес

"Страшно за детей": Филипп Киркоров откровенно о смерти Галины Волчек

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Король российской эстрады присоединился к соболезнованиям по поводу ухода из жизни Галины Волчек. Певец признался, что трагическое известие довело его до слез.
прочитано 2144 раза

Исполнитель выразил благодарность актрисе за ее большое мастерство и за невероятно теплое отношение и любовь к его  семье. "Вы навсегда останетесь в сердце... Самые искренние соболезнования Денису... Любим... Скорбим... Плачем...", – написал о смерти Галины Волчек Киркоров в "Инстаграм".

ПО ТЕМЕ

"Не могу поверить": Кристина Орбакайте в шоке от кончины Галины Волчек

"Часть моей семьи": Максим Галкин ошеломлен вестью о смерти Галины Волчек

Сюжеты Умерла Галина Волчек

Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Поклонники певца живо отреагировали на известие. "Филипп, дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни. Так мало талантов у нас осталось (страшно за детей, ведь они будут считать бомондом и "искусством" "бузовых", "богомоловых", "элджеев"). Спасибо, что мы росли на таких людях, как Галина, как вы и многие, кого уже нет или они уже "не в тренде", "Великий человек... Светлая память Галине Борисовне Волчек", "Большая утрата", – высказались россияне.

Отметим, на новость о внезапной кончине актрисы отреагировали и другие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них – Кристина Орбакайте, Николай Басков, Ксения Собчак, Максим Галкин, Иван Ургант и другие.

Напомним, по предварительной информации врачей, Галина Волчек скончалась от отека головного мозга и отека легких. Еще утром 26 декабря у звезды театра и кино начали отказывать внутренние органы. Актрисе было 86 лет. 

Галина Волчек запомнится миллионам поклонников ее таланта как один из основателей Московского театра "Современник", бессменным руководителем которого она является с 1989 года. На ее счету – десятки ролей в постановках и кино.

Автор: 26 декабря 2019, 22:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волчек без ума от дочки Светланы Ивановой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Галина Волчек - это ИСКУССТВО,а Киркоров и вся остальная тусовка - псевдоискусство.
Гость
Ответить
Легендарная личность и потрясающая женщина!!!!!!!!!!!!!
Гость
Ответить
А какое отношение имеет гей тусовка к Галине Волчек? Лишний раз пропиариться!
1

Популярные темы форума

Политика

Президент России Лукашенко: важное заявление о будущем Батьки
15 лет тюрьмы: Порошенко попался на мошенничестве
Жесткому решению Зеленского нашли неожиданное объяснение
Единственная просьба: раскрыто прощальное обращение Ельцина к Путину

Шоу-бизнес

"Придумана большая врака": Апина об ЭКО и рождении дочери
"Мы с ним замутили": Воробей призналась в связи с Майдановым
Встретившаяся с Шепелевым Орлова два часа не могла встать с кровати
"Моральное уродство не лечится": близкие в припадке от появления у шеста Заворотнюк

Проишествия

Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео
"Ненавидел кагэбэшников": вскрылись новые данные о стрелке с Лубянки
"Зомбирован": отец поделился шокирующими данными о стрелке с Лубянки
"Общался с арабами": убитая горем мать рассказала о стрелке с Лубянки

Lifestyle

Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Шоу-бизнес

"Моральное уродство не лечится": близкие в припадке от появления у шеста Заворотнюк

Требуется срочная дезинфекция помещения
Шоу-бизнес

Умерла Галина Волчек

Артистке было 86 лет
Шоу-бизнес

"Уже не могу молчать": разъяренный Петросян набросился на Борисова после шоу

У юмориста лопнуло терпение
Шоу-бизнес

Вслед за Заворотнюк: после встречи с Зеленским именитая певица оказалась в больнице

Состояние артистки оставляет желать лучшего

Гороскоп

Славянский гороскоп на 2020 год
Гороскоп совместимости с мужчиной-Раком
Гороскоп совместимости с мужчиной-Близнецы
Календарь красоты на январь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Загитова – персик": Ягудин пришел в восторг от 17-летней фигуристки
"Мне было страшно": Медведева взвыла из-за жестокой травли
Косторная может сняться с чемпионата России
"Экстренно меняю планы и вылетаю": Слуцкая сделала заявление после известия о возвращении на лед

Регионы

"Черная метка": назван признак скорого обрушения Крымского моста
Испорченный праздник: РЖД подложило свинью шахтерам Кузбасса
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru