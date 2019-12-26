У отекшей Галины Волчек стремительно умирает мозг

Не успела Галина Волчек 19 декабря справить день рождения, как попала в клинику. 86-летнюю артистку срочно доставили в Боткинскую больницу 23 декабря. С тех пор Сеть сотрясают тревожные сообщения о состоянии художественного руководителя театра "Современник". Накануне стало известно об ухудшении ее здоровья, а сегодня, 26 декабря, говорят об осложнениях, касающихся жизненно важных органов.
Телеграм-канал Mash передает, что из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности у Волчек развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией. Начались отеки нижних конечностей. Артистка по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Сообщалось, что у режиссера двусторонняя пневмония. Более того, к этому диагнозу якобы добавился ателектаз – спадение доли легкого. Официальные представители Волчек эти данные не прокомментировали.
Напомним, что выпускница Школы-студии МХАТ Галина Волчек является одним из создателей "Современника". В 1972 году она стала главным режиссером театра, в 1989-м – его бессменным художественным руководителем. Вот уже 30 лет артистка находится у руля одного из самых известных театров страны.
На счету Галины Волчек десятки актерских театральных работ и ролей в известных советских кинофильмах. Она сыграла в таких картинах, как "Дон Кихот" (1957), "Берегись автомобиля" (1966) и "Осенний марафон" (1979).
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