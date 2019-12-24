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Шоу-бизнес

Купившая квартиру в центре столицы Ольга Бузова влезла в долги

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Певица Ольга Бузова всегда уходит с головой в рабочий процесс. Настолько, что забывает заплатить по счетам.
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Оказалось, на исполнительницу подали в суд за долги по коммунальным услугам. Сумма задолженности составила десять тысяч рублей.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Речь идет о квартире Ольги, которая расположена во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Управляющая компания неоднократно напоминала светской львице, что надо платить по счетам. Но та, судя по всему, в силу занятости игнорировала оповещения. 

Сообщается, что Бузову стали искать судебные приставы. Они хотят как можно скорее взыскать с артистки необходимую сумму.

Напомним, что недавно стало известно о новой масштабной покупке солистки. Ольга приобрела квартиру в элитном районе на западе Москвы за 120 миллионов рублей площадью 200 квадратных метров.

В скором времени исполнительница планирует начать ремонтные работы. Бузова очень переживает, ведь она хочет, чтобы жилище было идеальным. 

"Дело осталось за малым, хотя мои друзья говорят, что самое сложное только начинается, ведь нужно сделать план, а затем начать ремонт. Мне кажется, я буду лично все контролировать и вообще перестану спать. Но я к вам за советом. Накидайте мне агентства, компании или каких-то подрядчиков, которые смогут мне помочь начать все правильно", – написала певица на своей странице в социальной сети "Инстаграм".


24 декабря 2019, 14:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Команду Бузовой,которые выдумывают,раздувают всякую чушь про дебилку Бузову пора в психушку,Что у вас с головой? Кто поверил в чушь про долги Бузовой Зачем так явно показывать СВОЮ несостоятельность жизни, цепляетесь за любую новость и стараетесь раздуть,но ваша дурь раскрыта
Думаю,что писать такое и не надо было Просто про Бузову готовы писать ВСЁ,как сходила в туалет,сколько раз пер..,сколько раз икнула УЖЕ ХВАТИТ ТОШНИТ ОТ ЭТОЙ ДУРЫ
Гость
Ответить
Команду Бузовой,которые выдумывают,раздувают всякую чушь про дебилку Бузову пора в психушку,Что у вас с головой? Кто поверил в чушь про долги Бузовой Зачем так явно показывать СВОЮ несостоятельность жизни, цепляетесь за любую новость и стараетесь раздуть,но ваша дурь раскрыта
Гость
Ответить
Интересно написано,что Бузова планирует ремонтные работы Купила,но это враки,давно и все собирается ремонтировать Не было бы денег, то разумно потратила 3 миллиона на отдых
Гость
Ответить
Не зря говорят яблоко от яблони ,так пишет тупая мамуля" позвонили бы лично ",ну да тоже зазвяздила маман, звони и извиняйся за долг А у самой мозгов не хватило понять,что за все надо платить даже если не живешь есть начисления Ведь сама живет в Питере Бузовых надо травить, как тараканов
Гость
Ответить
Уж не знают,чего ещё написать про этот "мыльный пузырь",который рано или поздно, всё равно лопнет.
Гость
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Сумма долга и то, что её ищут, это уже смешно и ещё раз показывает не профессионализм приближенных жополизов писак
Гость
Ответить
Шалапуту из дома два не спасут миллионы.
Гость
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Кто написал такую дурь? Можно подумать,что долг у бузовой миллионы ВСЕ просто ,кто писал ,хотел ещё раз написать вранье про покупку недвижимости ,тем более это событие,как писали, было давно,а сейчас снова и снова пишут,что она все занимается ремонтом ,что то очень странно за таки деньги куплена квартира,а ремонт длится очень долго? Так врать ЯВНО можно только малолеткам,но на разумным ,взрослым людям
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