"Улыбающийся карапузик": маленький сын Галкина очаровал россиян

После своего интервью, недавно вышедшего на одном из ютуб-каналов, Максим решил, что самое время поделиться с подписчиками фанатского аккаунта Гарри новым снимком. Он опубликовал умилительное фото мальчика, когда тот был еще младенцем.
Кроха открыто улыбается беззубым ротиком и смотрит прямо в объектив камеры. Вместо слюнявчика у малыша синее полотенце, а сам он сидит в кресле для кормления, сообщает Пятый канал. По всей видимости, фотографировал Гарри кто-то из родных, можно даже предположить, что Галкин. Стоит заметить, что звездного юношу нередко сравнивают с его знаменитым отцом – якобы очень похожи.
Разумеется, подобный умилительный снимок не мог не растопить сердца поклонников. Подписчики тотчас принялись подбирать для малыша забавные прозвища. Многие выразили мнение, что кроха совершенно очарователен.
"Гарри💖😂,такой улыбающийся карапузик👍🤗 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Гаррик лапулька !трампапушечка😚😍", "Такой лапочка! Конечно же узнали! Спасибо Вам за такие позитивные фотографии. Так приятно смотреть, как быстро взрослеют детки!
", "Уже родился с улыбкой))) веселый малый. Очень позитивный ребенок", – высказались комментаторы.
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