"У обоих была химиотерапия": Галкин впервые откровенно о раке

Шоумен Максим Галкин рассказал о самом непростом периоде своей жизни. В 2002 году тяжело заболел папа юмориста. Его не стало. Через два года вслед за отцом ушла мать звезды.

Родители комика, Александр Александрович и Наталья Григорьевна, оба болели онкологией. Максим Галкин делал все, чтобы вылечить родителей от недуга.

"Я в первый раз повзрослел, когда у обоих была химиотерапия. Они так лежали оба, в жутком состоянии, задавленные химией. Одновременно. А у меня при этом какие-то концерты. Мне надо и за ними… И зарабатывать на это все… Слава богу, я уже очень много зарабатывал, мог себе позволить все это", – поведал шоумен.

Отец Галкина скончался от рака легких. Последние дни родителя знаменитости были мучительными: он задыхался. Мужчине не помогала даже маска, подающая кислород.

"Уже врачи сказали: "Полчаса". И ты не хочешь, чтобы человек умирал в этой маске, ему тяжело уже в этой маске. Кислорода недостаточно. Это воспоминание, которое стоит перед глазами. Это невозможно забыть", – поделился Максим Галкин в ютуб-шоу "А поговорить?".

Шоумен вспомнил, как за день до смерти отец услышал по радио старую советскую песню. Композиция была со смыслом, она очень понравилась родителю Максима. Теперь, по словам Галкина, каждый раз, когда у него трудности или необходимо сделать сложный выбор, он начинает натыкаться на эту песню по телевизору или радио. "Я отношусь к этому как к привету от отца. Я понимаю, что скорее всего, это я себе придумал", – добавил комик.

"Что касается мамы, я буквально от нее уехал за полтора суток до того, как ее не стало, из Израиля, где она лечилась. Резко наступило ухудшение. Мне кажется, у нее было ощущение, что она видится со мной в последний раз, а не у меня", – рассказал Максим Галкин.