Шок: Максим Галкин оказался на Лубянке во время перестрелки

19 декабря вся страна содрогнулась из-за случившегося в центре Москвы. 39-летний россиянин Евгений Манюров открыл стрельбу по силовикам на Лубянке. Теперь выяснилось, что в тот вечер на месте ЧП был шоумен Максим Галкин.



Артист Максим Галкин вечером 19 декабря оказался на Лубянке во время ЧП и снял там видео. "Что-то серьезное на Лубянке", – подписал он ролик, который опубликовал в "сторис" в "Инстаграм".

Отмечается, что на видео запечатлено большое количество полицейских автомобилей. При этом шоумен никак больше не прокомментировал событие.









Новость дополняется.