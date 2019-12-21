Шок: Максим Галкин оказался на Лубянке во время перестрелки

Артист Максим Галкин вечером 19 декабря оказался на Лубянке во время ЧП и снял там видео. "Что-то серьезное на Лубянке", – подписал он ролик, который опубликовал в "сторис" в "Инстаграм".
Отмечается, что на видео запечатлено большое количество полицейских автомобилей. При этом шоумен никак больше не прокомментировал событие.
Новость дополняется.
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