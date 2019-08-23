Кто занял место Табакова в сердце Зудиной

После смерти мужа жизнь артистки круто изменилась. Ранее Марина Зудина была сосредоточена только на супруге.

Артистка призналась, что тяжело перенесла кончину избранника, народного артиста Олега Павловича Табакова. Супруг был для Марины Зудиной центром всего.

"Всю жизнь я была сосредоточена на муже, растворена в нем, жила в его бешеном ритме. Конечно, у меня тоже была интенсивная жизнь, поскольку по природе я человек самостоятельный. И все же главным был Олег Павлович. Между нами существовала психологическая созависимость, но такая, которая по любви. Сейчас моя жизнь иная", – рассказала звезда в интервью.

Сегодня Марина Зудина всю нежность и теплоту дарит детям, Павлу и Марусе, и свои родителям. Актриса стала чаще навещать родных. Теперь сердце Зудиной принадлежит только им.

"Сейчас я будто наверстываю упущенное, отдаю родителям то, чего недодала. Мы вообще все невероятно сплотились – мама и папа, я, Павел и Мария. Когда нет мужчины, который был рядом много лет, любовь к нему в большей мере переносится на других", – отмечает Марина Зудина.

По словам артистки, после смерти Табакова родители очень ее поддержали. Помогают в воспитании младшей дочери, хлопочут по хозяйству. "Иногда попрошу о чем-то, а потом думаю: да что же это я? Им столько лет, а все как к молодым отношусь", – цитирует Марину Зудину "Караван историй".