Кто занял место Табакова в сердце Зудиной

Артистка призналась, что тяжело перенесла кончину избранника, народного артиста Олега Павловича Табакова. Супруг был для Марины Зудиной центром всего.
"Всю жизнь я была сосредоточена на муже, растворена в нем, жила в его бешеном ритме. Конечно, у меня тоже была интенсивная жизнь, поскольку по природе я человек самостоятельный. И все же главным был Олег Павлович. Между нами существовала психологическая созависимость, но такая, которая по любви. Сейчас моя жизнь иная", – рассказала звезда в интервью.
Сегодня Марина Зудина всю нежность и теплоту дарит детям, Павлу и Марусе, и свои родителям. Актриса стала чаще навещать родных. Теперь сердце Зудиной принадлежит только им.
"Сейчас я будто наверстываю упущенное, отдаю родителям то, чего недодала. Мы вообще все невероятно сплотились – мама и папа, я, Павел и Мария. Когда нет мужчины, который был рядом много лет, любовь к нему в большей мере переносится на других", – отмечает Марина Зудина.
По словам артистки, после смерти Табакова родители очень ее поддержали. Помогают в воспитании младшей дочери, хлопочут по хозяйству. "Иногда попрошу о чем-то, а потом думаю: да что же это я? Им столько лет, а все как к молодым отношусь", – цитирует Марину Зудину "Караван историй".
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