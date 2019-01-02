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В Москве умер известный актер

Владимир Дыховичный. Фото: www.facebook.com/dihovichny
В Москве в возрасте 30 лет ушел из жизни актер Владимир Дыховичный. Официальная причина смерти не раскрывается. Знакомые заявляют, что причина – в наркотиках.
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Смерть актера Владимира Дыховичного 1 января стала настоящим потрясением для театрального мира. Он стал известен широкой публике благодаря своими ролями в фильмах "Невидимки" Сергея Комарова, "Лето" Кирилла Серебренникова, сериале "Бессонница" и других. Молодой человек приходится сыном режиссера Ивана Дыховичного, которому бард Владимир Высоцкий посвятил стихотворение "Вступительное слово про Витьку Кораблева и друга закадычного – Ваню Дыховичного".

Публицист Кирилл Шулика на своей странице в Facebook рассказал о подробностях произошедшего. "Причина смерти – наркотики. Наркотики зло. Не пробуйте и берегите детей. 30 лет парню было!", – рассказал он.

"С Володей я по ходу был знаком. Я знаю, кто он такой и чей он сын. Знаю, что он талантливый был парень. Я с ним не работал, но ушел талантливый человек. Вот и все", – цитирует Пятый канал известного российского режиссера Арменака Назикяна.

Автор: Геннадий Куприянов2 января 2019, 15:00

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