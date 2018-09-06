Стало известно о госпитализации Руслановой
О проблемах Руслановой со здоровьем сообщил Telegram-канал Mash. Подробности случившегося устанавливаются.
Дочь артистки высказалась о госпитализации. "С Ниной Ивановной все нормально! Я не знаю, откуда прошла эта информация", – цитирует ее Telegram-канал Hue.
Примечательно, что Русланову недавно выписали из больницы. Она проходила плановый осмотр из-за проблем с сердцем. Лечение завершилось 27 августа, и актриса отправилась домой.
Первый сердечный приступ случился у Руслановой в 2009 году. Тогда врачи диагностировали гипертонический криз.
Нина Русланова – народная артистка России. Она снялась в 150 фильмах, среди которых "Кин-дза-дза!", "Зимняя вишня", "Тени исчезают в полдень" и "Завтра была война".
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