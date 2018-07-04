Смерть звезды КВН на прокурорской даче обрастает тайнами
Сотрудники Следственного комитета во Владикавказе сообщили представителям СМИ, что тело Аслана нашли 4 июля ранним утром в коттедже на базе отдыха. База, расположенная в Ирафском районе, называется "Порог неба". Было ли это самоубийство – пока неясно, причина смерти устанавливается.
В то же время, работников турбазы эти сообщения удивляют. По их словам, все случилось на частной даче, которая находится неподалеку. Это подтверждают и жители близлежащего поселка Стур-Дигора.
"Все произошло на даче бывшего прокурора Анатолия Дзидзоева. В коттедже отдыхал Алборов с племянницей Дзидзоева. Девушка не являлась его женой. Просто подруга. Они выпили. Поссорились. По слухам, он психанул, избил ее. Потом выбежал на улицу. Через некоторое время она вышла за ним. И обнаружила его тело около гаражей", – рассказала собеседница корреспондента "МК".
Друзья Алборова не в курсе подробностей – или же не желают о них распространяться. Один из приятелей высказал предположение, что причиной смерти могли быть проблемы с сердцем. Была ли у звезды КВН жена – приятель точно не знает, "вроде была, гражданская". В версию о самоубийстве Аслана друзья не верят.
В то же время, коллега Алборова Сослан Плиев, который одним из первых сообщил о трагедии, уверен, что речь идет о суициде. При этом он сообщил изданию "СтарХит", что Алборов недавно женился.
"Это случилось сегодня в 4 часа утра, никаких версий нет, даже записки посмертной не нашли. Единственное, что я хотел бы – это воздержаться от лживых версий. У человека было все было нормально, творчество, работа. Он был женат, относительно недавно женился… У него все было в порядке, все шло в штатном режиме, я это точно знаю", – приводит слова Плиева издание.
Коллега Алборова подчеркнул, что нет никаких тайн – просто надо учитывать специфику региона, друзья Аслана не хотят, чтобы распространялись недостоверные слухи. По словам Плиева, жена Алборова, Фатима, готова сама дать комментарий для СМИ – но только после похорон.
Как писали Dni.Ru, Аслан Алборов играл в КВН за команду "Пирамида" с 2004 года. Команда сумела войти в Высшую лигу и два раза за свою историю становилась вице-чемпионом игры. О смерти Алборова стало известно в ночь на 4 июня. Днем ранее 33-летний артист отправился с супругой на загородную базу отдыха. Там, в одном из коттеджей, позже и обнаружили тело, предполагается, что артист покончил с собой.
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