"Хуже уже не будет": Анна Седокова откровенно о потере дочери

Певица Анна Седокова призналась, что осталась без средней дочери Моники – ее забрал бывший муж, отец девочки. Артистка решилась наконец все рассказать, потому что "устала бояться".

На днях Анна Седокова дала откровенное интервью, в котором сообщила, что ее экс-супруг Максим Чернявский забрал их общую дочь Монику. "Максим решил лишить меня материнских прав, и я совершенно не понимаю, за что", – сообщила певица.

Как выяснилось, около года артистка борется за наследницу. Все это время Анна даже не подавала виду, какая трагедия разыгралась в ее жизни. Но в какой-то момент Седокова решила вынести семейные проблемы на публику. "Я очень долго боялась и молчала, а потом просто устала бояться. Любовь победит. Я верю. И молюсь каждый день. Мы будем вместе. Мамуся, Алина, Моника и Гектор!" – написала Седокова под фото, на котором изображена с остальными своими детьми.

Поклонники выразили несчастной артистке слова поддержки. "Я живу в этом уже восемь месяцев. 16 августа навсегда изменило мою жизнь... Мне казалось, я больше не могу дышать, казалось нет сил даже встать и сделать шаг. И я лежала. Несколько суток, не двигаясь, с телефоном в руке, в котором слышала лишь длинные гудки (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – вспомнила певица на своей страничке в Instagram.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 1 Май 2018 в 9:06 PDT

По словам Седоковой, в какой-то момент она поняла, что нужно жить дальше. "Жить, не смотря ни на что. Жить, действовать и научиться драться. Навык, которым я никогда не обладала, потому что оказалось #killthemwithkindness не работает и я научилась. И что бы не произошло дальше, теперь, я знаю одну истину. Встань и иди!!! Ты не имеешь права опускать руки. Встань прямо сейчас и иди!" – заявила Седокова.

Артистка надеется на лучшее. "Один очень мудрый человек сказал фразу, которая помогала мне выживать все эти месяцы. Может тебе пригодиться. Он произнес – "Хуже уже не будет...". И от себя добавлю, что будет только лучше ❤️ ", – заключила певица.