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54-летнюю Цыганову перепутали с Кожевниковой

Виктория Цыганова. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
Певица стала участницей концерта-съемки "Три аккорда". За кулисами с исполнительницей хита "Русская водка" встретился корреспондент Dni.Ru и ахнул – артистку просто невозможно узнать.

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В марте будущего года певица отметит 55-летие. Но на свои годы она, конечно, не выглядит – идеальная фигура, ровная кожа, отсутствие морщин, безупречная укладка и модный блонд очень молодят Вику. "Никак особых секретов у меня нет, даже на ночь пиво с гренками могу себе позволить, – улыбнулась Цыганова. – А если говорить серьезно, то люблю баню, массаж, бассейн. Но никакого спорта! У меня хорошая наследственность и нужно только поддерживать то, что подарила природа".

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Глядя на цветущую артистку, можно подумать, что без пластики тут не обошлось. "Были, были у меня операции, и не одна, – то ли в шутку, то ли всерьез заявила Вика. – Я все лишнее обрезала, ноги удлинила, была первой, кто начал себя тюнинговать себя. Раньше я была маленькая – метр тридцать, а сегодня даже врачи удивляются красоте, длине и стройности моих ног".

В Кремле, кстати, артистку не сразу узнали – сотрудники подумали, что это актриса Мария Кожевникова и стали искать ее в списке звезд, чтобы отправить в нужную гримерную. Впрочем, с Пелагеей у изменившейся Вики тоже есть некоторое сходство.

Хочется цитировать Аркадину из чеховской "Чайки": "Я, милая, держу себя в струне, как говорится, всегда одета и причесана comme il faut. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые… Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть".

Виктория Цыганова. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Мало кто помнит, но изначально Цыганова заявила о себе как театральная актриса. "Все мое творчество – это большой драматический спектакль, и актерское образование мне очень помогает, – отметила Вика. – Сегодня, пожалуй, я не согласилась бы играть в театре или сниматься в кино, тем более роль в Голливуде мне не светит – я не знаю языка и уже не выучу. Говоря серьезно, мне предложили должность декана одного театрального вуза, так что теперь все силы брошу на это новое для себя дело". 

Автор: Феликс Грозданов28 апреля 2018, 12:37
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Вика Цыганова устроила провокацию у Кремля

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