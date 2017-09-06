Подруга рассказала о сорвавшейся свадьбе Седоковой

Приятельница популярной певицы сообщила, что Анна Седокова и ее избранник планировали свадьбу еще в августе. Однако потом артистка передумала.

СМИ муссируют информацию, что отцом третьего ребенка Анны Седоковой является 25-летний бизнесмен Артем Комаров. Якобы их познакомил певец Андрей Ковалев. Артист даже публиковал фотографию влюбленных с более чем очевидной подписью: "Приятно, что Аня и Артем вместе и счастливы. С моей легкой руки! Год назад я их познакомил на одном мероприятии. Теперь растет маленький Гектор, скоро свадьба! Впереди их ждет долгая и счастливая жизнь".

Однако влюбленные расстались. Приятельница Седоковой по имени Мария рассказала: "У ребят все было на грани фола, непросто – то накал страстей, то ссоры, то примирения. Да еще и жили они на две страны: Артем – в России, Аня – в Америке… Он слал ей букеты цветов, подарки, каждый день созванивались".

По словам женщины, еще несколько месяцев назад ничто не предвещало разрыва. Артем познакомил Анну с родителями, потом сделал предложение. Более того, влюбленные даже планировали свадьбу на август. Однако бракосочетание сорвалось – Седокова отказалась выходить замуж. "Для всех это стало неожиданностью. Знаю, что решение далось ей ценой бессонных ночей. Она мудрая девочка, трудяга", – поведала подруга.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Сен 6 2017 в 3:23 PDT

Как рассказала приятельница Седоковой, хоть Артем и "прекрасный парень", он пытался ограничить Анну. "Советовал покинуть сцену, посвятить себя семье. Седокова же без концертов жить не сможет!" – заявила подруга. В итоге, бывшие влюбленные прекратили всякое общение.

"Насколько я знаю, он звонит ей, пишет эсэмэски, но безответно. Сын полностью на ней, но носит фамилию Артема. Понятно, что чувства не прошли, Аня старается их заглушить. Нужно время. Это взрослый поступок сильной женщины, которая поняла, что им не по пути. Справится", – цитирует знакомую Седоковой Starhit.