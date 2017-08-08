Анна Седокова о взаимной любви с Анатолием Цоем

Анна Седокова в последнее время часто публикует фотографии с солистом группы MBAND Анатолией Цоем. На этот раз девушка в Сети поблагодарила поклонников за коллаж, на котором она красуется все в той же компании Цоя.

"Какие же вы крутые! Я благодарю вас за невероятное количество картинок, фотографий и коллажей. Спасибо за океан любви. Спасибо всем друзьям @mband.official и вы уж простите, если что. Знайте, что эта любовь очень взаимна! А что между нами было или будет? Время покажет…", – подписала снимок многодетная мать.

Звезда до сих пор не называла имени отца своего третьего ребенка. Поклонники старались найти ответ на животрепещущий вопрос самостоятельно. Фанаты давно стали подозревать, что отцом Гектора является 27-летний солист группы MBAND Анатолий Цой, с которым артистка неоднократно появлялась на публике. В Сеть попал видеоролик, где Анатолий нежно обнимает беременную Анну. Ни Цой, ни Седокова заявлений по этому поводу не делали.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Авг 7 2017 в 9:45 PDT

Интересно, что совсем недавно фолловеры Анны обсуждали другого кандидата. Некоторое время фанаты певицы подозревали ее в отношениях с 25-летним бизнесменом Артемом Комаровым, сыном челябинского магната. А вскоре солист коллектива "Пилигрим" Андрей Ковалев выложил совместное фото "новоиспеченных родителей", сопроводив его комментарием, не оставляющим сомнений.

"Приятно, что Аня и Артем вместе и счастливы. С моей легкой руки! Год назад я их познакомил на одном мероприятии. Теперь растет маленький Гектор, скоро свадьба! Впереди их ждет долгая и счастливая жизнь", – разоткровенничался музыкант.

Напомним, что единственного сына Анна Седокова назвала Гектором. Также певица воспитывает 12-летнюю Алину, рожденную в браке с капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем, и шестилетнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского.

Мальчик появился на свет 8 апреля. А в день рождения Анатолия Цоя многодетная мать опубликовала пост с признанием в любви к нему. Поклонники решили, что это больше дружеский жест. Но недавно девушка выложила в Сеть фото, на котором вместе с Цоем и Гектором проводит время на природе. В качестве подписи к фотографии Анна поставила сердечки.