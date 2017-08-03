Анна Седокова рассекретила отца третьего ребенка

Анна Седокова опубликовала фото, которое практически не оставило у поклонников сомнений в том, кто является отцом ее сына Гектора. На трогательном снимке можно увидеть, как пышногрудая певица и солист группы MBAND Анатолий Цой сидят у берега реки, а посередине – четырехмесячный малыш.

Смайлы в виде сердечек под фотографией намекают на то, что Цой и есть отец ребенка бывшей участницы "ВИА Гры". Анатолий практически одновременно с Анной сделал похожую публикацию и написал: "Самый лучший день..."

"Что? Они что, вместе? Это его ребенок? Что вообще происходит?", "Господи, Толя, это так мило! Я очень рада за вас", "Долго ждал этого момента, да, Толик?", "Пойду водички выпью что ли", "М-да, нашла хорошего отца для ребенка. Он же несерьезный совсем. Ох, Анька, останешься одна потом", – по-разному отреагировали подписчики.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Авг 3 2017 в 1:08 PDT

Звезда до сих пор не называла имени отца своего третьего ребенка. Поклонники старались найти ответ на животрепещущий вопрос самостоятельно. Фанаты давно стали подозревать, что отцом Гектора является 27-летний солист группы MBAND Анатолий Цой, с которым артистка неоднократно появлялась на публике. В Сеть попал видеоролик, где Анатолий нежно обнимает беременную Анну. Ни Цой, ни Седокова заявлений по этому поводу не делали.

Публикация от Анатолий Цой (@anatoliytsoy_official) Авг 3 2017 в 12:47 PDT

Интересно, что совсем недавно интернет-пользователи обсуждали другого кандидата. Некоторое время поклонники певицы подозревали ее в связи с 25-летним бизнесменом Артемом Комаровым, сыном челябинского магната. А вскоре солист коллектива "Пилигрим" Андрей Ковалев выложил совместное фото "новоиспеченных родителей", сопроводив его комментарием, не оставляющим сомнений.

"Приятно, что Аня и Артем вместе и счастливы. С моей легкой руки! Год назад я их познакомил на одном мероприятии. Теперь растет маленький Гектор, скоро свадьба! Впереди их ждет долгая и счастливая жизнь", – разоткровенничался музыкант.

Напомним, что единственного сына Анна Седокова назвала Гектором. Также певица воспитывает 12-летнюю Алину, рожденную в браке с капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем, и шестилетнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского.

Мальчик появился на свет 8 апреля. А в день рождения Анатолия Цоя многодетная мать опубликовала пост с признанием в любви к нему. Поклонники решили, что это больше дружеский жест.