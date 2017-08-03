Анна Седокова рассекретила отца третьего ребенка
Смайлы в виде сердечек под фотографией намекают на то, что Цой и есть отец ребенка бывшей участницы "ВИА Гры". Анатолий практически одновременно с Анной сделал похожую публикацию и написал: "Самый лучший день..."
"Что? Они что, вместе? Это его ребенок? Что вообще происходит?", "Господи, Толя, это так мило! Я очень рада за вас", "Долго ждал этого момента, да, Толик?", "Пойду водички выпью что ли", "М-да, нашла хорошего отца для ребенка. Он же несерьезный совсем. Ох, Анька, останешься одна потом", – по-разному отреагировали подписчики.
Звезда до сих пор не называла имени отца своего третьего ребенка. Поклонники старались найти ответ на животрепещущий вопрос самостоятельно. Фанаты давно стали подозревать, что отцом Гектора является 27-летний солист группы MBAND Анатолий Цой, с которым артистка неоднократно появлялась на публике. В Сеть попал видеоролик, где Анатолий нежно обнимает беременную Анну. Ни Цой, ни Седокова заявлений по этому поводу не делали.
Интересно, что совсем недавно интернет-пользователи обсуждали другого кандидата. Некоторое время поклонники певицы подозревали ее в связи с 25-летним бизнесменом Артемом Комаровым, сыном челябинского магната. А вскоре солист коллектива "Пилигрим" Андрей Ковалев выложил совместное фото "новоиспеченных родителей", сопроводив его комментарием, не оставляющим сомнений.
"Приятно, что Аня и Артем вместе и счастливы. С моей легкой руки! Год назад я их познакомил на одном мероприятии. Теперь растет маленький Гектор, скоро свадьба! Впереди их ждет долгая и счастливая жизнь", – разоткровенничался музыкант.
Напомним, что единственного сына Анна Седокова назвала Гектором. Также певица воспитывает 12-летнюю Алину, рожденную в браке с капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем, и шестилетнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского.
Мальчик появился на свет 8 апреля. А в день рождения Анатолия Цоя многодетная мать опубликовала пост с признанием в любви к нему. Поклонники решили, что это больше дружеский жест.
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