О сериале

Сюжет сериал "Люблю отца и сына " 1 сезон

Сериал "Люблю отца и сына" рассказывает зрителям историю очаровательной молодой девушки по имени Ирина. Она – студентка, которая любит самосовершенствоваться и поэтому активно ходит на занятия по самообороне. Ее красота пленяет молодых парней, однако главная героиня пока не думает о долгих романтических отношениях. Но все меняется, когда у нее возникает чувство к тренеру по самообороне Алексею. Он – взрослый мужчина, который предпочитает короткие связи с молоденькими девушками и не думает о каких-то серьезных отношениях.

Героиня 1 сезона сериала оказывается в трудной ситуации. Чтобы как-то залечить раны, возникшие в глубине души, Ира начинает тесно контактировать с юным Максимом, чей папа – тот самый тренер Алексей. Постепенно молодые сближаются, возникают романтические отношения. И Ирине необходимо выбирать между двумя мужчинами, стараясь не испортить связь между родственниками. Главной героине проекта "Люблю отца и сына" придется чем-то пожертвовать, чтобы сделать правильный выбор.

Съемочный процесс

Съемки проходили в 2019 году. Они завершились быстро, изначально создатели сериала "Люблю отца и сына" планировали выпустить все 4 серии. В интервью журналистам (в преддверии официального выхода) было отмечено, что 1 сезон вряд ли будет продлен – у романтической истории логичная концовка.

Актеры о сериале

Алексей Матошин, сыгравший тезку в 1 сезоне, рассказал о своих впечатлениях: "Наш проект рассказывает историю о жизни, о том, как человек взрослеет, набирается опыта. Мой киногерой, несмотря на почтенный возраст, старается хорохорится, он демонстрирует всем, что в душе он молодой и игривый. Однако постепенно ситуация складывается таким образом, что Леше придется принимать действительно взрослые решения, от которых зависит судьба близких людей".

Ксения Гусева, сыгравшая студентку Иру, рассказала о своем отношении к проекту "Люблю отца и сына": Для меня картина в первую очередь рассказывает о том, что человеку необходимо прислушиваться к зову сердца. Если ты влюбился, необходимо следовать этому чувству, не обращая внимания на советы окружающих или какие-то другие сопутствующие факторы. Колебание только доставит новых хлопот".

Интересные факты сериал "Люблю отца и сына" 1 сезон

Премьера всех эпизодов состоялась на телеканале "Домашний". На официальном сайте можно бесплатно посмотреть четыре эпизода.

Согласно сюжету, между Ириной и инструктором по самообороне пятнадцать лет разницы. Однако в действительности актер Алексей Матошин еще старше. Между ним и Ксенией Гусевым девятнадцать лет.

Где смотреть сериал "Люблю отца и сына" 1 сезон

С поиском источником проблем не возникнет. Если вы желаете увидеть все серии этого мелодраматического проекта, воспользуйтесь следующими ссылками:

Когда новые серии

Кинопроект не продлен. Создатели изначально планировали, что выйдет только четыре эпизода. Они отмечали, что это законченная история, продолжения не будет.