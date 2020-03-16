Сериал "Люблю отца и сына" рассказывает зрителям историю очаровательной молодой девушки по имени Ирина. Она – студентка, которая любит самосовершенствоваться и поэтому активно ходит на занятия по самообороне. Ее красота пленяет молодых парней, однако главная героиня пока не думает о долгих романтических отношениях. Но все меняется, когда у нее возникает чувство к тренеру по самообороне Алексею. Он – взрослый мужчина, который предпочитает короткие связи с молоденькими девушками и не думает о каких-то серьезных отношениях.
Героиня 1 сезона сериала оказывается в трудной ситуации. Чтобы как-то залечить раны, возникшие в глубине души, Ира начинает тесно контактировать с юным Максимом, чей папа – тот самый тренер Алексей. Постепенно молодые сближаются, возникают романтические отношения. И Ирине необходимо выбирать между двумя мужчинами, стараясь не испортить связь между родственниками. Главной героине проекта "Люблю отца и сына" придется чем-то пожертвовать, чтобы сделать правильный выбор.
Съемки проходили в 2019 году. Они завершились быстро, изначально создатели сериала "Люблю отца и сына" планировали выпустить все 4 серии. В интервью журналистам (в преддверии официального выхода) было отмечено, что 1 сезон вряд ли будет продлен – у романтической истории логичная концовка.
Алексей Матошин, сыгравший тезку в 1 сезоне, рассказал о своих впечатлениях: "Наш проект рассказывает историю о жизни, о том, как человек взрослеет, набирается опыта. Мой киногерой, несмотря на почтенный возраст, старается хорохорится, он демонстрирует всем, что в душе он молодой и игривый. Однако постепенно ситуация складывается таким образом, что Леше придется принимать действительно взрослые решения, от которых зависит судьба близких людей".
Ксения Гусева, сыгравшая студентку Иру, рассказала о своем отношении к проекту "Люблю отца и сына": Для меня картина в первую очередь рассказывает о том, что человеку необходимо прислушиваться к зову сердца. Если ты влюбился, необходимо следовать этому чувству, не обращая внимания на советы окружающих или какие-то другие сопутствующие факторы. Колебание только доставит новых хлопот".
Премьера всех эпизодов состоялась на телеканале "Домашний". На официальном сайте можно бесплатно посмотреть четыре эпизода.
Согласно сюжету, между Ириной и инструктором по самообороне пятнадцать лет разницы. Однако в действительности актер Алексей Матошин еще старше. Между ним и Ксенией Гусевым девятнадцать лет.
С поиском источником проблем не возникнет. Если вы желаете увидеть все серии этого мелодраматического проекта, воспользуйтесь следующими ссылками:
Кинопроект не продлен. Создатели изначально планировали, что выйдет только четыре эпизода. Они отмечали, что это законченная история, продолжения не будет.
|Список серий
|1 серия
|16 марта 2020
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|2 серия
|16 марта 2020
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|3 серия
|16 марта 2020
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|4 серия
|16 марта 2020
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