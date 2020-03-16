Люблю отца и сына
- Жанр: Мелодрамы
- Год: 2020
- Дата выхода: 16 марта 2020
- Страна: Россия
- Режиссер: Мария Маханько
- Сценарист: Юлия Петрова, Сергей Волков
- Продюсер: Евгений Парфенов, Сергей Волков
- Количество серий: 4
- Возрастные ограничения: 16+
-
- Студии/Телеканалы: Dомашний
- Актёры: Ксения Гусева, Алексей Матошин, Артур Сопельник, Владимир Андриянов, Алиса Мазурина, Вероника Делион, Мария Ситко, Джульетта Геринг
-
О сериале
Сюжет сериал "Люблю отца и сына " 1 сезон
Сериал "Люблю отца и сына" рассказывает зрителям историю очаровательной молодой девушки по имени Ирина. Она – студентка, которая любит самосовершенствоваться и поэтому активно ходит на занятия по самообороне. Ее красота пленяет молодых парней, однако главная героиня пока не думает о долгих романтических отношениях. Но все меняется, когда у нее возникает чувство к тренеру по самообороне Алексею. Он – взрослый мужчина, который предпочитает короткие связи с молоденькими девушками и не думает о каких-то серьезных отношениях.
Героиня 1 сезона сериала оказывается в трудной ситуации. Чтобы как-то залечить раны, возникшие в глубине души, Ира начинает тесно контактировать с юным Максимом, чей папа – тот самый тренер Алексей. Постепенно молодые сближаются, возникают романтические отношения. И Ирине необходимо выбирать между двумя мужчинами, стараясь не испортить связь между родственниками. Главной героине проекта "Люблю отца и сына" придется чем-то пожертвовать, чтобы сделать правильный выбор.
Съемочный процесс
Съемки проходили в 2019 году. Они завершились быстро, изначально создатели сериала "Люблю отца и сына" планировали выпустить все 4 серии. В интервью журналистам (в преддверии официального выхода) было отмечено, что 1 сезон вряд ли будет продлен – у романтической истории логичная концовка.
Актеры о сериале
Алексей Матошин, сыгравший тезку в 1 сезоне, рассказал о своих впечатлениях: "Наш проект рассказывает историю о жизни, о том, как человек взрослеет, набирается опыта. Мой киногерой, несмотря на почтенный возраст, старается хорохорится, он демонстрирует всем, что в душе он молодой и игривый. Однако постепенно ситуация складывается таким образом, что Леше придется принимать действительно взрослые решения, от которых зависит судьба близких людей".
Ксения Гусева, сыгравшая студентку Иру, рассказала о своем отношении к проекту "Люблю отца и сына": Для меня картина в первую очередь рассказывает о том, что человеку необходимо прислушиваться к зову сердца. Если ты влюбился, необходимо следовать этому чувству, не обращая внимания на советы окружающих или какие-то другие сопутствующие факторы. Колебание только доставит новых хлопот".
Интересные факты сериал "Люблю отца и сына" 1 сезон
Премьера всех эпизодов состоялась на телеканале "Домашний". На официальном сайте можно бесплатно посмотреть четыре эпизода.
Согласно сюжету, между Ириной и инструктором по самообороне пятнадцать лет разницы. Однако в действительности актер Алексей Матошин еще старше. Между ним и Ксенией Гусевым девятнадцать лет.
Где смотреть сериал "Люблю отца и сына" 1 сезон
С поиском источником проблем не возникнет. Если вы желаете увидеть все серии этого мелодраматического проекта, воспользуйтесь следующими ссылками:
Когда новые серии
Кинопроект не продлен. Создатели изначально планировали, что выйдет только четыре эпизода. Они отмечали, что это законченная история, продолжения не будет.
Смотреть сериал Люблю отца и сына онлайн
|Список серий
|1 серия
|16 марта 2020
|Смотреть онлайн
|2 серия
|16 марта 2020
|Смотреть онлайн
|3 серия
|16 марта 2020
|Смотреть онлайн
|4 серия
|16 марта 2020
|Смотреть онлайн
Популярные темы форума
Он кавказец, а я русская
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Куда делись интересные авторы?
Как заболевают шизофренией?
Почему завидуют даже близкие?
Тимур или Эльдар?
Привет коллегам
Бросил из-за того что не сделала грудь
Бывшая проститутка