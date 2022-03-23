Сосиска между: шаловливая Муцениеце истосковалась по любовным утехам

Звезда сериала "Закрытая школа" Агата Муцениеце без малого два года назад сменила семейный статус. Актриса развелась с коллегой по цеху Павлом Прилучным. Расторжению брака звезд предшествовал некрасивый эпизод: однажды нетрезвый Павел поднял на Агату руку, а затем выгнал ее с детьми из дома.
После развода Муцениеце сделала несколько попыток наладить личную жизнь. К сожалению, все романы актрисы закончились неудачей. В итоге знаменитость пришла к выводу, что на данном этапе просто-напросто не готова к серьезным отношениям.
К фиаско на личном поприще Агата Муцениеце относится с юмором. Знаменитость часто иронизирует над сложившейся ситуацией и тем, что иногда тоскует по вниманию противоположного пола. "Разведенка в поиске", - называет себя актриса.
Так, например, в соцсетях Муцениеце показала композицию из двух куриных яиц и сосиски, лежащей между ними. Пикантный "натюрморт" развеселил Агату. Расположенные определенным образом продукты питания напомнили звезде о мужских гениталиях.
Пользователей Сети шалость Агаты Муцениеце насмешила. Поклонники считают, что артистке следует в срочном порядке найти ухажера. Дескать, подсознание подает истосковавшейся по любовным утехам знаменитости вполне определенные знаки.