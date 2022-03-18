"Он тогда зашел в вагончик ко мне": известная актриса не устояла перед Прилучным

Известная актриса Алена Хмельницкая в свежем интервью рассказала, что была очарована звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. Знаменитости познакомились на съемках. Павел "по-мужски поддержал" Алену в сложный момент.
Хмельницкая вспомнила, как работала с Прилучным в Калининграде. Тогда актриса сильно простудилась. Из-за отита Алена на время потеряла слух и была вынуждена читать по губам.
Павел очень переживал за партнершу. Звезда "Мажора" пыталась организовать Хмельницкой больничный.
"Он тогда зашел в вагончик ко мне и говорит: "Скажи, поменяют. Откажись сейчас. Скажи, что ты не можешь. У тебя температура, не снимайся. Ты что с ума сошла?" – умолял Прилучный коллегу по цеху.
Алена Хмельницкая призналась, что не смогла устоять перед обаянием бывшего мужа Агаты Муцениеце. Павел очень понравился актрисе. Прилучный, отметила знаменитость, наделен невероятной харизмой и "очень сильной мужской энергетикой".
Хмельницкой понравился сериал "В клетке", в котором Павел сыграл главную роль. Лета, считает знаменитость, получилась очень честной.