Истошный крик бьющейся в истерике перекошенной Муцениеце вызвал оторопь

Многие звезды стараются развить новые площадки для продвижения рекламы. После блокировки "Инстаграм"* селебритис переходят в "Телеграм", но пока не удается привлечь такое же количество подписчиков.
У российской актрисы Агаты Муцениеце пока только полторы тысячи подписчиков. Не удивительно, что все это вызывает жуткий стресс.
На днях бывшая жена Павла Прилучного решила дать поклонникам дельный совет по избавлению от накопившегося стресса. В своем телеграм-канале она опубликовала видео, на кадрах которого показывает интересную практику.
На видео Агата Муцениеце едет в машине. Ее волосы распущенны и никак не уложены, на лице нет макияжа. Налицо стресс. Актриса неожиданно начинает истошно орать, широко раскрыв рот и обнажив зубы, вытаращив глаза. Она дергает головой. Выглядит все это устрашающе... Фанаты заметили, что эта практика очень полезно, однако не мешало бы предупредить, а лучше делать это в безлюдном месте.
Актриса рассказала, что сильный крик поможет расслабить свой организм. Если не получается выйти куда-то в лес или поле, то можно сделать это прямо в машине.
"Инстаграм"* – заблокированная в России по решению Роскомнадзора соцсеть.