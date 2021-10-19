"Дегенерация в мозгу": звезду "Мажора" раздуло после коварной болезни

В середине лета звезда сериала "Мажор" Александр Дьяченко был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала тяжело. Опасную заразу удалось победить, однако последствия недуга напоминают о себе до сих пор.
В свежем интервью Дьяченко отметил, что ковид невероятно коварен. По словам актера, на фоне недуга происходит "дегенерация нейронных связей в мозгу" из-за чего развивается депрессия, появляется забывчивость – Александру теперь сложнее подбирать слова.
У Дьяченко развилась астения – нервно-психическая слабость. Артист не мог стоять на ногах больше 20 секунд – начинался звон в ушах и его тянуло прилечь. В день выписки Александр даже не смог самостоятельно дойти до такси.
На фоне гормональной терапии Александра раздуло. За короткий срок он набрал десять килограммов, а его лицо приобрело нездоровую одутловатость. Звезда "Мажора" пытается избавиться от лишнего веса с помощью диет и упражнений, однако пока все его старания напрасны.
Александр Дьяченко сейчас активно снимается и репетирует в театре. Скоро артист выйдет на сцену со спектаклем "На одном дыхании", где сыграет в паре с Ксенией Лавровой-Глинкой.
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