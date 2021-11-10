"Мучаюсь от боли": разбитого тяжелым недугом актера сериалов настигла новая беда

Знаменитость рассказала о множественных проблемах.

Звезда сериала "Мажор" и фильма "Брат 2" Александр Дьяченко тяжело переболел ковидом. Врачи вытащили артиста буквально с того света. Из-за гормональной терапии актер так сильно прибавил в весе, что не узнал себя в зеркале. На фоне недуга у знаменитости развилась депрессия и астения.

Сейчас, по словам Дьяченко, его настигла новая беда – "постковидное состояние". Коронавирусная инфекция серьезно пошатнула здоровье 56-летнего Александра. У знаменитости начал дико болеть позвоночник, заныли суставы.

Воспаление не давало Дьяченко покоя несколько месяцев. Теперь Александр не может бегать, быстро ходить и подниматься по лестнице, о катании верхом ему тоже на время придется забыть. В личном микроблоге артист сообщил, что у переболевших COVID-19 эта патология встречается довольно часто.

"Ежедневно мучаюсь от боли, которую снять никакими способами не удавалось", – поделилась звезда сериала "Мажор".

Хороших врачей, которые способны помочь справиться с последствиями тяжелого недуга, днем с огнем не сыщешь, говорит Александр Дьяченко. Со своей проблемой он уже обошел несколько клиник. Отдав докторам большие деньги, артист так и не почувствовал желаемого облегчения.

Недавно друзья дали актеру контакты хорошего медицинского центра. Там Александру Дьяченко назначили физиотерапевтическое лечение лазером. Уже после первого сеанса знаменитости стало лучше. Кроме того, звезде "Мажора" прописали магнитотерапию, которая должна стимулировать восстановление поврежденных хрящевых тканей в суставах.