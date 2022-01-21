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Сериалы
Сексуальное насилие в детстве: Толкалина раскрыла шокирующие подробности своего прошлого

Сексуальное насилие в детстве: Толкалина раскрыла шокирующие подробности своего прошлого

Актриса Любовь Толкалина внезапно сделала признание.
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43-летняя актриса Любовь Толкалина раскрыла шокирующие подробности своего прошлого. Знаменитость рассказала, что много лет назад пережила сексуальное насилие.

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Любовь Николаевна Толкалина актриса

В личном микроблоге Толкалина опубликовала анонс нового многосерийного фильма "Бег улиток". В картине Любови доверили одного из центральных персонажей. По словам актрисы, эта лента для нее не такая как другие по нескольким причинам. Во-первых, ей предложили сняться в эпизоде секса с женщиной, что было своеобразным вызовом. Во-вторых, трагедия героинь откликнулась в душе Толкалиной.

"Я в детстве тоже пережила сексуальное насилие", – написала Любовь. Подробности происшествия артистка обнародовать не решилась.

Сериал, отметила знаменитость, получился ярким, правдивым и страшным. Создатели попытались рассказать, что скрыто в памяти женщин, переживших кошмарные события.

Как писали "Дни.ру", действие сериала "Бег улиток" развивается в двух реальностях. В одной из них персонаж актрисы Дарьи Урсуляк, Марина, – репортер, расследующий преступление. В другой действительности эта же Марина замужем за ученым и работает в кризисном центре.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 января 2022, 11:41 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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