Сексуальное насилие в детстве: Толкалина раскрыла шокирующие подробности своего прошлого

43-летняя актриса Любовь Толкалина раскрыла шокирующие подробности своего прошлого. Знаменитость рассказала, что много лет назад пережила сексуальное насилие.
В личном микроблоге Толкалина опубликовала анонс нового многосерийного фильма "Бег улиток". В картине Любови доверили одного из центральных персонажей. По словам актрисы, эта лента для нее не такая как другие по нескольким причинам. Во-первых, ей предложили сняться в эпизоде секса с женщиной, что было своеобразным вызовом. Во-вторых, трагедия героинь откликнулась в душе Толкалиной.
"Я в детстве тоже пережила сексуальное насилие", – написала Любовь. Подробности происшествия артистка обнародовать не решилась.
Сериал, отметила знаменитость, получился ярким, правдивым и страшным. Создатели попытались рассказать, что скрыто в памяти женщин, переживших кошмарные события.
Как писали "Дни.ру", действие сериала "Бег улиток" развивается в двух реальностях. В одной из них персонаж актрисы Дарьи Урсуляк, Марина, – репортер, расследующий преступление. В другой действительности эта же Марина замужем за ученым и работает в кризисном центре.