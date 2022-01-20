С мужем Марии Кончаловской случилась беда: Почти не ходит

Наследница звездной династии поделилась произошедшим в семье несчастьем. Мария Кончаловская сообщила, что с ее супругом Никитой случилось ЧП.

Недавно модель сама тяжело болела, из-за чего была вынуждена принимать жаропонижающие средства. Теперь же прихворал ее возлюбленный.

В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта Мария Кончаловская рассказала что муж подвернул ногу и почти не ходит. Примечательно, что позже дочь Егора кончаловского и Любови Толкалиной удалила эту запись. Вероятно, она не захотела заострять внимание публики на проблемах в семье.

Также модель поведала, что недавно они с мужем нашли в своем подъезде кошку. Мария Кончаловская была уверена, что животное домашнее и просто потерялось. Она взяла питомца на время к себе и повезла его в ветклинику. За анализы кошки девушка отдала несколько тысяч рублей. Вскоре нашлись хозяева животного и забрали любимицу домой. Они рассказали Марии Кончаловской, что кошка упала с балкона.

Напомним, Мария Кончаловская решила не идти по стопам знаменитых родителей. Она поступила в художественный вуз, а параллельно начала модельную карьеру. В какой-то момент пухленькая девушка всерьез взялась за себя и сильно похудела – аж на 30 килограммов. Тогда поклонники переживали, что у нее анорексия. Но эта информация не подтвердилась.

