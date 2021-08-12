"Не уважаю": Прилучный смачно плюнул в Собчак

Артист не понимает "творчества" телеведущей.

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный объяснил, почему не ходит на интервью к популярным в "Ютуб" журналистам. По словам актера, выворачивать душу наизнанку, как это делают сегодня многие российские звезды, он не хочет.

Прилучный не понимает, почему формат интервью кому-то интересен. Сам он такие шоу не смотрит. Актер сериала "Мажор" смачно оплевал Ксению Собчак и Юрия Дудя, которые успешно развивают свои проекты в рамках видеохостинга.

"Не уважаю ни Собчак, ни Дудя. Не вижу смысла в их творчестве", – сказал как отрезал Прилучный.

Павел считает, что поклонники должны интересоваться только его ролями в кино и сериалах. Дескать, грязное белье никого не должно касаться.

Отметим, уже более года Павел Прилучный не сходит со страниц прессы. Развод актера с коллегой по цеху Агатой Муцениеце наделал много шума. Ходят слухи, что, будучи еще женатым, звезда "Мажора" завела интрижку с Мирославой Карпович. Кроме того, на фоне скандала появились слухи, что Павел злоупотребляет алкоголем. Сплетни не лучшим образом сказались на реноме Прилучного.

Добавим, Павел Прилучный и Агата Муцениеце договорились о совместной опеке над детьми – Тимофеем и Мией. Артист проводит с наследниками выходные. Звезда "Мажора" отмечает, что сын и дочь заряжают его энергией. Павел тщательно следит за воспитанием отпрысков и старается привить им правильные ценности.