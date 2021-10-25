Роман завершился беременностью? Шпица раскрыла правду об отношениях с Прилучным

Звезда сериала "Полярный" Катерина Шпица воспитывает сына Германа. Актриса стала мамой девять лет назад в браке каскадером Константином Адаевым. Шпица и Адаев развелись вскоре после рождения ребенка, сумев сохранить хорошие отношения. Константин и его мама по-прежнему принимают активное участие в жизни подрастающего Германа.
Между тем, ходят слухи, что сына Катерина Шпица родила не от первого мужа, а от актера Павла Прилучного. Дескать, у знаменитостей в прошлом был непродолжительный роман, который завершился беременностью.
Слухи о связи с Прилучным злят Шпицу. Актриса привыкла, что светские сплетники сочиняют глупости о ее личной жизни, но, когда дело касается ее сына, – это совсем другая история. Знаменитость опровергла сплетни об отцовстве Павла.
"Это очень цинично и жестоко по отношению к детям", – рассудила знаменитость в свежем интервью.
По словам Шпицы, неправдивые новости могут навредить психике ребенка. То, как дите воспримет ложные сведения в СМИ, нельзя предугадать. Катерина все еще удивляется тому, как быстро распространяются домыслы. Она не понимает, почему публика приписывает ей роман с Павлом Прилучным, ведь они знакомы шапочно.
Катерина отметила, что виделась с Павлом на паре мероприятий. Кроме того, однажды звезды кино и сериалов вместе были в рекламном пресс-туре, куда ездили большой компанией.
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