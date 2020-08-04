Анна Хилькевич увеличила грудь из-за позорного случая с одноклассником

Звезда сериала "Универ. Новая общага" рассказала, почему решила увеличить грудь. Анна Хилькевич призналась, что очень комплексовала из-за внешности.

По словам артистки, она с детства была очень худенькой. До девятого класса Анна Хилькевич не замечала, что намного миниатюрнее ровесниц. Однако после очередных летних каникул будущая знаменитость обнаружила, что все ее одноклассницы поменялись, стали женственными.

Хилькевич обратила внимание на то, что ее грудь не такая развитая, как у подруг. Анна решила купить свой первый бюстгальтер. По словам артистки, в нем было очень много поролона.

"Я надела все самое лучшее сверху на новенький пуш-ап и пришла в школу. И вдруг мой одноклассник на весь класс как заорет: ''Смотрите! У Хилькевич грудь за ночь выросла!" – поведала звезда сериала "Универ. Новая общага". Затем парнишка подбежал к ней, ткнул пальцем в бюстгальтер и закричал, что формы у Анны поролоновые. Хилькевич в тот момент сгорала от стыда.

С того момента идея увеличения груди стала для артистки навязчивой. Знаменитость испробовала множество народных средств, тоннами ела капусту, мазала тело различными снадобьями и даже слушала аудиотреки с заклинаниями. Ничего из вышеперечисленного не помогло.

Анна Хилькевич не смогла избавиться от комплекса, который появился из-за поступка одноклассника. Долгие годы знаменитость носила белье со специальными вставками и в итоге сделала маммопластику.