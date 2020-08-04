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Анна Хилькевич увеличила грудь из-за позорного случая с одноклассником

Анна Хилькевич увеличила грудь из-за позорного случая с одноклассником

Анна Хилькевич. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Универ. Новая общага" рассказала, почему решила увеличить грудь. Анна Хилькевич призналась, что очень комплексовала из-за внешности.
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По словам артистки, она с детства была очень худенькой. До девятого класса Анна Хилькевич не замечала, что намного миниатюрнее ровесниц. Однако после очередных летних каникул будущая знаменитость обнаружила, что все ее одноклассницы поменялись, стали женственными.

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 Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

Хилькевич обратила внимание на то, что ее грудь не такая развитая, как у подруг. Анна решила купить свой первый бюстгальтер. По словам артистки, в нем было очень много поролона.

"Я надела все самое лучшее сверху на новенький пуш-ап и пришла в школу. И вдруг мой одноклассник на весь класс как заорет: ''Смотрите! У Хилькевич грудь за ночь выросла!" – поведала звезда сериала "Универ. Новая общага". Затем парнишка подбежал к ней, ткнул пальцем в бюстгальтер и закричал, что формы у Анны поролоновые. Хилькевич в тот момент сгорала от стыда.

С того момента идея увеличения груди стала для артистки навязчивой. Знаменитость испробовала множество народных средств, тоннами ела капусту, мазала тело различными снадобьями и даже слушала аудиотреки с заклинаниями. Ничего из вышеперечисленного не помогло.

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Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

Анна Хилькевич не смогла избавиться от комплекса, который появился из-за поступка одноклассника. Долгие годы знаменитость носила белье со специальными вставками и в итоге сделала маммопластику.

Автор: 4 августа 2020, 11:21 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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