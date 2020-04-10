Заварила прямо в контейнере: Муцениеце с дочерью питаются лапшой быстрого приготовления

Агата Муцениеце вместе с детьми, семилетним Тимофеем и четырехлетней Мией, находится в самоизоляции за городом. Компанию им составляет мать знаменитости – Нонна Муцениеце.
Родительница Агаты взяла на себя обязанность по приготовлению пищи. Муцениеце-старшая балует дочь и внуков домашней едой. Артистка похвасталась маминой стряпней в "Сторис" личного инстаграм-аккаунта.
Оказалось, экс-супруга звезды сериала "Мажор" не отказывает себе в желании съесть что-нибудь вредное. Например, ужин Агаты и ее дочери Мии состоял из лапши быстрого приготовления. Артистка заварила макароны прямо в пластиковом контейнере, добавив к ним свежие овощи. Поклонникам Агата сообщила, что они устроили "девчонскую вечеринку".
Напомним, что не так давно актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе. В интервью артистка призналась, что до последнего старалась не замечать проблем в отношениях с супругом. Агата пыталась сохранить брак, сообщает Teleprogramma.pro.
Муцениеце и Прилучный поддерживают дружеские отношения ради детей. Павел и Агата не рассказали наследникам о расставании. Экс-супруги считают, что отпрыски слишком малы, чтобы понять происходящее. Добавим, что сериал "Мажор" можно смотреть онлайн на официальном сайте Первого канала.
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