Заварила прямо в контейнере: Муцениеце с дочерью питаются лапшой быстрого приготовления

Экс-супруга звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного удивила выбором блюда. Ужин Агаты Муцениеце состоял из лапши быстрого приготовления.

Агата Муцениеце вместе с детьми, семилетним Тимофеем и четырехлетней Мией, находится в самоизоляции за городом. Компанию им составляет мать знаменитости – Нонна Муцениеце.

Родительница Агаты взяла на себя обязанность по приготовлению пищи. Муцениеце-старшая балует дочь и внуков домашней едой. Артистка похвасталась маминой стряпней в "Сторис" личного инстаграм-аккаунта.

Оказалось, экс-супруга звезды сериала "Мажор" не отказывает себе в желании съесть что-нибудь вредное. Например, ужин Агаты и ее дочери Мии состоял из лапши быстрого приготовления. Артистка заварила макароны прямо в пластиковом контейнере, добавив к ним свежие овощи. Поклонникам Агата сообщила, что они устроили "девчонскую вечеринку".

Напомним, что не так давно актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе. В интервью артистка призналась, что до последнего старалась не замечать проблем в отношениях с супругом. Агата пыталась сохранить брак, сообщает Teleprogramma.pro.

Муцениеце и Прилучный поддерживают дружеские отношения ради детей. Павел и Агата не рассказали наследникам о расставании. Экс-супруги считают, что отпрыски слишком малы, чтобы понять происходящее. Добавим, что сериал "Мажор" можно смотреть онлайн на официальном сайте Первого канала.